AYM, 15 Temmuz'da darbeye karşı koyan sivillere ilişkin kararını açıkladı

Anayasa Mahkemesi, 15 Temmuz darbe teşebbüsüne karşı koyan sivillerin bu eylemleri nedeniyle sorumluluklarının bulunmamasına ilişkin kuralın Anayasa’ya aykırı olmadığına karar verdi.

15 Temmuz 2016'da gerçekleşen darbe teşebbüsünün ardından, darbeye karşı direnen sivillere OHAL kapsamında hukuki, mali ve cezai koruma getiren bir düzenleme yayınlanmıştı.

15 ve 16 Temmuz tarihlerini kapsayacak şekilde sivillere getirilen cezai muafiyeti uygun bulmayan CHP, Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu.

AYM KARAR VERDİ

CHP ve HDP'nin iç savaşa neden olacağı iddialarıyla kaos çıkarmaya çalışarak 2017'de AYM'ye taşıdığı madde ile ilgili sonuca varıldı.

KARAR, ANAYASA'YA AYKIRI DEĞİL

AYM, sivillerin 15 ve 16 Temmuz tarihlerindeki eylemlerde sorumluluklarının bulunmamasına ilişkin kuralın, Anayasa'ya aykırı olmadığına karar verdi.

RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI

AYM'in gerekçeli kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda, darbe teşebbüsünde saldırının kapsamının büyüklüğü, saldırıyı gerçekleştiren kişilerin önemli bir kısmının kamu görevlisi olması, hedefin bireyler değil devlet ve hükümet güçleri olması gözetildi.

Kararda, "Kanun vatandaşların herhangi bir zarara uğrama ihtimalini baştan bertaraf etmek amacıyla yapılmıştır." ifadeleri yer aldı.