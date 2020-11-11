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- AYM, 15 Temmuz'da darbeye karşı koyan sivillere ilişkin kararını açıkladı
AYM, 15 Temmuz'da darbeye karşı koyan sivillere ilişkin kararını açıkladı
- AA
- 11.11.2020 - 11:08
- Güncelleme : 11.11.2020 - 11:50
15 Temmuz 2016'da gerçekleşen darbe teşebbüsünün ardından, darbeye karşı direnen sivillere OHAL kapsamında hukuki, mali ve cezai koruma getiren bir düzenleme yayınlanmıştı.
15 ve 16 Temmuz tarihlerini kapsayacak şekilde sivillere getirilen cezai muafiyeti uygun bulmayan CHP, Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu.
AYM KARAR VERDİ
CHP ve HDP'nin iç savaşa neden olacağı iddialarıyla kaos çıkarmaya çalışarak 2017'de AYM'ye taşıdığı madde ile ilgili sonuca varıldı.
KARAR, ANAYASA'YA AYKIRI DEĞİL
AYM, sivillerin 15 ve 16 Temmuz tarihlerindeki eylemlerde sorumluluklarının bulunmamasına ilişkin kuralın, Anayasa'ya aykırı olmadığına karar verdi.
RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI
AYM'in gerekçeli kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda, darbe teşebbüsünde saldırının kapsamının büyüklüğü, saldırıyı gerçekleştiren kişilerin önemli bir kısmının kamu görevlisi olması, hedefin bireyler değil devlet ve hükümet güçleri olması gözetildi.
Kararda, "Kanun vatandaşların herhangi bir zarara uğrama ihtimalini baştan bertaraf etmek amacıyla yapılmıştır." ifadeleri yer aldı.