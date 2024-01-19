AYM 2023'te yaklaşık 110 bin başvuruyu sonuçlandırdı Anayasa Mahkemesi, geçen yıl 109 bin 694 bireysel başvuruyu sonuçlandırdı. Yüksek Mahkeme'nin başvuruları karşılama oranı yüzde 83,6 oldu.

AA

Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkının getirildiği 23 Eylül 2012'den 31 Aralık 2023'e kadarki döneme ait bireysel başvuru istatistikleri, kurumun internet sitesinde ilan edildi.

Buna göre, belirtilen dönemde Anayasa Mahkemesi'ne 579 bin 754 başvuru yapıldı, bunlardan 484 bin 711'i sonuçlandırıldı.

Başvuru karşılama oranı yüzde 83,6

Yüksek Mahkeme'nin başvuruları karşılama oranı yüzde 83,6 oldu.

Derdest dosya sayısı ise 95 bin 43 olarak kayıtlara geçti.

Sonuçlandırılan başvurulardan 395 bin 309'unda kabul edilemezlik, 72 bin 560'ında en az bir hakkın ihlal edildiği, 13 bin 498'inde idari ret, 2 bin 11'inde diğer, 1333'ünde ise hak ihlali olmadığına hükmedildi.

En yüksek başvuru 2022 yılında

En az bir hakkın ihlal edildiğine karar verilen 72 bin 560 başvurudan 35 bin 527'si 2022'de verilirken, bunun oransal durumu yüzde 48,8 olarak kayıtlara geçti.

Anayasa Mahkemesi'nin bir veya birden fazla hak ihlali sonucuna vardığı toplam 73 bin 700 karardan 56 bin 443'ünü makul sürede yargılama, 4 bin 240'ını adil yargılanma, 4 bin 238'ini mülkiyet, 4 bin 131'ini ifade özgürlüğü haklarının ihlali ve diğer hakların ihlali kararları izledi.

Yüksek Mahkeme'ye en fazla bireysel başvuru 109 bin 779 ile 2022'de yapılırken, 2023'te de bu sayı 108 bin 816 oldu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)