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    AYM açıkladı: Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı belli oldu

    Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına Celal Mümtaz Akıncı, Başkanvekilliğine Muammer Topal seçildi.
    • DHA
    • 17.12.2020 - 11:52
    • Güncelleme : 17.12.2020 - 12:15
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    AYM açıkladı: Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı belli oldu

    Yüksek Mahkemeden yapılan açıklamaya göre, Anayasa Mahkemesinin Yargıtay kontenjanından üyesi olan ve Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı görevini yürüten Burhan Üstün'ün emekliye ayrılacak olması nedeniyle boşalacak Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı ile boş bulunan başkanvekilliği için seçim yapıldı.

    CELAL MÜMTAZ AKINCI VE MUAMMER TOPAL

    Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına Anayasa Mahkemesi Üyesi Celal Mümtaz Akıncı, boş bulunan Başkanvekilliği görevine de Anayasa Mahkemesi Üyesi Muammer Topal seçildi.

    AYM açıkladı: Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı belli oldu #1(Anayasa Mahkemesi Üyesi Celal Mümtaz Akıncı)

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