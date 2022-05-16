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    AYM Başkanı Zühtü Arslan: OHAL tedbirleri denetlenmektedir

    OHAL KHK'larının denetlenmediğine ilişkin iddiaların doğru olmadığını belirten AYM Başkanı Zühtü Arslan, "Anayasa Mahkemesi baştan itibaren OHAL tedbirlerini denetlemektedir" dedi.
    • 16.05.2022 - 10:28
    • Güncelleme : 16.05.2022 - 10:51
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    AYM Başkanı Zühtü Arslan: OHAL tedbirleri denetlenmektedir

    Olağanüstü Halk KHK’larının denetlenmediğine ilişkin iddialar, Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan tarafından yalanlandı.

    Konuya ilişkin açıklama yapan Arslan, söz konusu iddiaların doğru olmadığını vurguladı.

    Ayrıca Arslan, Mahkeme’nin bireysel başvurular söz konusu olduğunda da OHAL tedbirlerini denetlendiğinin altını çizdi.

    “OHAL KHK’larının denetlenmediği iddiası doğru değildir”

    AYM Başkanı Zühtü Arslan, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

    "OHAL KHK'larının denetlenmediği iddiası doğru değildir. Aynı şekilde bireysel başvuru da Anayasa Mahkemesi baştan itibaren OHAL tedbirlerini denetlemektedir."

    AYM Başkanı Zühtü Arslan: OHAL tedbirleri denetlenmektedir #1


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