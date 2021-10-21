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- AYM, Gezi Parkı'na ilişkin kararını Resmi Gazete'de yayınladı
AYM, Gezi Parkı'na ilişkin kararını Resmi Gazete'de yayınladı
- Haber Merkezi
- 21.10.2021 - 08:57
- Güncelleme : 21.10.2021 - 09:39
Anayasa Mahkemesi (AYM), Gezi Parkı'nda düzenlenen toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılanlara ceza verilmesiyle ilgili başvuruyu karara bağladı.
Yürüyüş düzenleyenlerin haklarının ihlal edildiği iddiasıyla yapılan başvuruyu değerlendiren AYM, hak ihlali olmadığını açıkladı.
HAK İHLALİ İDDİALARI, DAYANAKTAN YOKSUN BULUNDU
Resmi Gazete'de bugün yayınlanan kararda, başvuru yollarının tüketilmemesi ve hak ihlali iddialarının dayanaktan yoksun olması gerekçe gösterildi.
KARAR RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI
Yüksek Mahkeme şu hükme vardı:
1. Terör örgütüne üye olmamakla birlikte terör örgütü adına suç işleme suçundan cezalandırılma, dolayısıyla toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın başvuru yollarının tüketilmemesi nedeniyle kabul edilemez olduğuna,
2. Toplantı ve yürüyüşe silahla katılma, kanuna aykırı toplantıda ihtara rağmen dağılmamakta ısrar etme ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarından cezalandırılma dolayısıyla toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez olduğuna, Yargılama giderlerinin başvurucular üzerinde bırakılmasına oy birliğiyle karar verildi.