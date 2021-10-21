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AYM, Gezi Parkı'na ilişkin kararını Resmi Gazete'de yayınladı

AYM, Gezi Parkı'na ilişkin kararını Resmi Gazete'de yayınladı

Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı olduğu iddiasıyla başvurulan AYM, Gezi Parkı'na ilişkin kararda hak ihlali olmadığı kanısına vardı.