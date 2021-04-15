AYM, HDP iddianamesini Yargıtay Başsavcılığı'na iade etti

Anayasa Mahkemesi (AYM), HDP'nin kapatılması istemiyle hazırlanan iddianameyi eksiklik gerekçesiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na iade etti.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın PKK'nın siyasi ayağı HDP'nin kapatılmasına yönelik Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) yaptığı başvurunun ardından süreç devam ediyor.

AYM Genel Kurulunca 31 Mart'ta eksiklik tespit edildiği gerekçesiyle iade edilmesine karar verilen iddianame, bugün Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. İddianameyle birlikte, iadeye ilişkin kararın gerekçesi de başsavcılığa iletildi.

İADE KARARI

AYM, iddianamenin iadesine ilişkin gerekçeli kararı da açıkladı.

Kararda şu ifadeler yer aldı;

"İddianamede eylemlerine yer verilerek haklarında yasaklılık kararı verilmesi istenilen kişiler ile yasaklılık kararı verilmesi istenilmeyen kişilerin; kimliklerinin, kendilerine isnat edilen bazı eylemlerin, bu eylemlerin tarihlerinin, bu eylem tarihlerinde partideki görevlerinin açıkça belirtilmediği, 'Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne' aykırı olduğu ileri sürülen, ancak soruşturma ve kovuşturma konusu olması dışında bir gerekçeye yer verilmeyen eylemler ile partinin bu eylemlerin odağı haline gelmesi arasındaki ilişkinin kurulmadığı anlaşıldığından, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 170'nci maddesinin (3) ve (4) numaralı fıkralarına aykırı olarak düzenlenen iddianamenin, Kanun’un 174'üncü maddesi uyarınca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına iadesi gerekir."

RAPORTÖR GÖREVLENDİRİLECEK

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, AYM'nin belirlediği eksikleri tamamladıktan sonra iddianameyi tekrar Yüksek Mahkeme'ye gönderebilecek.

İddianamenin Yüksek Mahkeme'ye ulaşmasının ardından yeniden raportör görevlendirilecek ve AYM Genel Kurulu belirlenecek bir günde ilk incelemeyi yapacak.