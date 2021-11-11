AYM, HDP'nin savunmasını Yargıtay'a gönderdi

Anayasa Mahkemesi, savunmayı Yargıtay'a iletti. Başsavcı Şahin'in, bir ay içinde mütalaa vermesi bekleniyor.

HDP, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca kapatılma istemiyle açılan davada yazılı ön savunmasını geçtiğimiz hafta Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) sundu.

AYM, 173 sayfalık ön savunmayı Yargıtay'a gönderdi.

HDP'NİN SAVUNMASI YARGITAY'DA

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in, HDP'nin savunmasını inceledikten sonra esas hakkındaki mütalaasını vermesi bekleniyor. Bu aşamada bir aylık süreç öngörülüyor.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK

Başsavcı Şahin, esas hakkındaki görüşünü sunacak. Bu görüş de HDP'ye gönderilecek. Daha sonra Anayasa Mahkemesince belirlenecek tarihlerde, Şahin sözlü açıklama, HDP yetkilileri de sözlü savunma yapacak.

Bu sürecin ardından davaya ilişkin bilgi, belgeleri toplayacak raportör, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Bu işlemler sürerken, gerek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı gerekse davalı HDP, ek delil veya yazılı ek savunma verebilecek.

KAPATMA İSTEMİNİN ESASTAN GÖRÜŞÜLMESİ

Raporun, Yüksek Mahkeme üyelerine dağıtılmasının ardından Başkan Zühtü Arslan, toplantı için gün belirleyecek, üyeler belirlenen günde bir araya gelerek kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.

15 ÜYENİN 10'UNUN OY ÇOKLUĞUYLA KARAR VERİLEBİLECEK

HDP hakkındaki kapatma davasını, 15 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi heyeti karara bağlayacak. Anayasa'nın 69. maddesinde sayılan hallerden ötürü partinin kapatılmasına veya dava konusu fiillerin ağırlığına göre devlet yardımından kısmen ya da tamamen yoksun bırakılmasına, toplantıya katılan üyelerin 3'te 2 oy çokluğuyla yani 15 üyenin 10'unun oyuyla karar verilebilecek.

KARAR RESMİ GAZETE'DE YAYINLANACAK

Siyasi parti kapatma davası sonucunda verilen karar, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ile ilgili siyasi partiye tebliğ edilecek ve Resmi Gazete'de yayınlanacak.

Anayasa Mahkemesi'nin, siyasi yasak istenen partililerin, beyan ve eylemleriyle partinin kapatılmasına neden olduğunu belirlemesi halinde bu kişiler, kesin kararın Resmi Gazete'de gerekçeli olarak yayınlanmasından başlayarak 5 yıl süreyle bir başka partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi ve denetimcisi olamayacak.