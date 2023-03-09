AYM, HDP'nin sözlü savunmasını erteledi Kapatma davasına yönelik Anayasa Mahkemesi, HDP'nin sözlü savunmasını 14 Mart yerine 11 Nisan'da yapmasına karar verdi.

Siyasetin gündeminde HDP'nin kapatma davası var.

6'lı masanın gizli ortağı olarak bilinen HDP cephesinde ise 'kapatma davası' süreci devam ediyor.

Kapatma davası kapsamında, PKK'nın siyasi ayağı olan söz konusu partinin, Hazine gelirleri bloke edildi.

Kapatma davasına ilişkin süreç hızla işlerken HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'dan bir hamle geldi.

HDP kararın seçimlerin sonrasına bırakılmasını istedi

Sancar, AYM'ye yapılan başvuruda, kapatma davası kararının seçimlerin sonrasına bırakılmasını talep etti.

AYM reddetti

Anayasa Mahkemesi ise HDP'nin nihai kararın seçim sonrasına bırakılması talebini reddetti.

Bugün ise önemli bir gelişme yaşandı.

Sözlü savunma tarihi ertelendi

Anayasa Mahkemesi, HDP'nin sözlü savunmasını 14 Mart yerine 11 Nisan'da yapmasına karar verdi.