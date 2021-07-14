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    AYM, infaz düzenlemesinin iptal istemini reddetti

    AYM, infaz düzenlemesinin iptal istemini reddetti

    Anayasan Mahkemesi'nin, 100 bin dolayında hükümlünün cezaevinden tahliyesini sağlayan infaz düzenlemesinin iptal istemini reddettiği açıklandı.
    • AA
    • 14.07.2021 - 18:00
    • Güncelleme : 14.07.2021 - 18:04
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    Anayasan Mahkemesi'nin, 100 bin dolayında hükümlünün cezaevinden tahliyesini sağlayan infaz düzenlemesinin iptal istemini reddettiği açıklandı.

    Ayrıntılar gelecek...

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