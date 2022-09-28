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    AYM, milletvekili seçimi kanunuyla ilgili talebi reddetti

    AYM, milletvekili seçimi kanunuyla ilgili talebi reddetti

    Genel Kurul, oy çokluğuyla karar verdi. Yüksek Mahkeme, iptali istenen maddelerin Anayasa'ya aykırı olmadığı kararına vardı.
    • 28.09.2022 - 17:10
    • Güncelleme : 28.09.2022 - 17:32
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    CHP, Milletvekili Seçimi Kanunu'nda değişiklik yapan kanunun bazı hükümlerinin iptalini istedi.

    Bu kapsamda Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvuru yapıldı.

    CHP'nin talebi: Cumhurbaşkanı'na propaganda yasağı uygulansın

    7393 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un, seçim kurullarının oluşumunu düzenleyen 5 ve 6'ncı ve cumhurbaşkanını propaganda yasakları dışında tutan maddelerin iptali istendi.

    Başvuru karara bağlandı

    Ayrıca, 11'inci ve seçim kurullarının 3 ay içinde yenilenmesini öngören 12'nci maddelerinin iptali de talep edildi.

    AYM Genel Kurulu, düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebini, gündem toplantısında esastan görüşerek karara bağladı.

    AYM: Hükümler Anayasa'ya uygun

    AA'nın haberine göre, Yüksek Mahkeme, iptali istenen hükümlerin Anayasa'ya aykırı olmadığına ve iptal istemlerinin reddine oy çokluğuyla karar verdi.

    AYM, milletvekili seçimi kanunuyla ilgili talebi reddetti #1

    AYM, milletvekili seçimi kanunuyla ilgili talebi reddetti #2


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