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- AYM, milletvekili seçimi kanunuyla ilgili talebi reddetti
AYM, milletvekili seçimi kanunuyla ilgili talebi reddetti
- 28.09.2022 - 17:10
- Güncelleme : 28.09.2022 - 17:32
CHP, Milletvekili Seçimi Kanunu'nda değişiklik yapan kanunun bazı hükümlerinin iptalini istedi.
Bu kapsamda Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvuru yapıldı.
CHP'nin talebi: Cumhurbaşkanı'na propaganda yasağı uygulansın
7393 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un, seçim kurullarının oluşumunu düzenleyen 5 ve 6'ncı ve cumhurbaşkanını propaganda yasakları dışında tutan maddelerin iptali istendi.
Başvuru karara bağlandı
Ayrıca, 11'inci ve seçim kurullarının 3 ay içinde yenilenmesini öngören 12'nci maddelerinin iptali de talep edildi.
AYM Genel Kurulu, düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebini, gündem toplantısında esastan görüşerek karara bağladı.
AYM: Hükümler Anayasa'ya uygun
AA'nın haberine göre, Yüksek Mahkeme, iptali istenen hükümlerin Anayasa'ya aykırı olmadığına ve iptal istemlerinin reddine oy çokluğuyla karar verdi.