AYM sansür yasasının iptalini reddetti Dezenformasyon gerekçesiyle 1 yıldan 3 yıla hapis cezası öngörülen "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçu maddesinin iptali talebi, oy çokluğu ile reddedildi.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) dezenformasyonla mücadeleye karşı çıktı.

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin dezenformasyon gerekçesiyle 1 yıldan 3 yıla hapis cezası öngörülen "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçu maddesinin iptali talebini oy çokluğu ile reddetti.

Ne olmuştu?

CHP, dezenformasyonla mücadele olarak bilinen 7418 Sayılı Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu'nla Türk Ceza Kanunu'na (TCK) eklenen maddenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle AYM'ye başvurdu.

7418 Sayılı Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu'nun 29'uncu maddesiyle TCK'nın 217/A maddesine ekleme yapılarak, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçu ihdas edilmiş, bu suçu işleyenlerin 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması öngörülmüştü.

TCK'ya eklenen 217/A maddesi