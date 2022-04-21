AYM seçim kanunu itirazını kabul etti

Anayasa Mahkemesi seçim kanununun bazı maddelerinin iptali isteminin ilk incelemesini tamamladı. Başvuruda eksiklik görmeyen mahkeme iptal istemini esastan görüşmeye karar verdi.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Seçim Kanunu'nun bazı maddelerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması isteminin ilk incelemesini tamamladı.

AK Parti ile MHP'nin üzerinde çalıştığı yeni seçim kanunu, önceki haftalarda Meclis'ten geçerek yürürlüğe girmişti.

Seçim barajını yüzde 10'dan yüzde 7'ye düşüren kanunda İl seçim kurullarının yapısında da değişiklikler yapıldı. Ancak Cumhuriyet Halk partisi (CHP), seçim kanunundaki bazı maddelere itiraz etti.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, bugünkü gündem toplantısında başvurunun ilk incelemesini yaptı.

Seçim kanunu itirazı kabul edildi

Başvuruda bir eksiklik tespit etmeyen Yüksek Mahkeme, iptal istemini daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşerek karara bağlayacak.

Yürürlüğün durdurulması talebi de esas inceleme aşamasında karara bağlanacak.

CHP, 7393 sayılı Kanun'un seçim kurullarını düzenleyen 5-6'ncı, cumhurbaşkanını propaganda yasakları dışında tutan 11'inci ve seçim kurullarının 3 ay içinde yenilenmesini öngören 12'nci maddelerinin iptalini istemişti.