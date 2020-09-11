AYM, şehirler arası yollarda gösteri yürüyüşünü yasaklayan kanunu iptal etti

Anayasa Mahkemesi, şehirler arası kara yollarında gösteri yürüyüşünü yasaklayan kanun hükmünü iptal etti.

Anayasa Mahkemesi'nden gösteri ve yürüyüşlerle ilgili yeni bir düzenleme geldi.

Bu düzenlemeye göre Anayasa Mahkemesi, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nda yer alan “Şehirler arası kara yollarında gösteri yürüyüşleri düzenlenemez” hükmünü Anayasa’ya aykırı buldu.

Manisa 1. İdare Mahkemesi'nin baktığı bir davada uygulama konusu olan 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 22'nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "… ve şehirler arası kara yollarında gösteri yürüyüşleri düzenlenemez." ibaresinin iptaline karar verilmesi istemiyle Anayasa Mahkemesine (AYM) başvurdu.

ANAYASA'YA AYKIRI DENDİ, İPTAL EDİLDİ

Başvuruyu dünkü gündem toplantısında esastan görüşen Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, düzenlemenin Anayasa'ya aykırı olduğuna ve iptaline karar verdi.

Kanunun, toplantı ve gösteri yürüyüşü için yasak yerleri belirleyen 22. maddesinde, "...şehirler arası kara yollarında gösteri yürüyüşleri düzenlenemez." ibaresi yer alıyordu.

AYM Genel Kurulunun oy çokluğuyla aldığı iptal kararının gerekçesi daha sonra yazılacak.