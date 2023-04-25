AYM töreninde soğuk rüzgarlar: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun elini sıkmadı Anayasa Mahkemesi'nin 61. yıl dönümü törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu ile tokalaşmadı. Kılıçdaroğlu'nun o anki yüz ifadeleri dikkat çekti.

ensonhaber.com Anayasa Mahkemesi (AYM) 61. yılını kutluyor. Yurttaki anayasal yüksek yargı organlarından biri olan AYM'nin kuruluş tarihi 25 Nisan 1961. AYM, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile verilen görevleri yapmak ve yetkileri yürütmek adına başkent Ankara'da kuruldu. AYM'nin kuruluş yıl dönümü kapsamında heyet Anıtkabir'i ziyaret etti. AYM Başkanı Zühtü Arslan, başkanvekilleri ve üyelerle birlikte Aslanlı Yol'da yürüyerek mozoleye çelenk bırakatı, saygı duruşunda bulundu. Bir diğer yandan yüksek mahkemenin Yüce Divan Salonu'nda tören düzenlendi. Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu ile tokalaşmadı Tören başlangıcında bir ayrıntı dikkatlerden kaçmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tören salonuna teşrifi sırasında Kemal Kılıçdaroğlu için soğuk rüzgarlar esti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, salondaki yerini alırken Kılıçdaroğlu'nun elini sıkmadı. Kılıçdaroğlu'nun bu anlardaki yüz ifadeleri gündem oldu. İşte o anlar...