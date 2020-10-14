AYM üyesi Engin Yıldırım: Paylaşım için özür dilerim

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımın tartışma yaratması üzerine yeni bir açıklama yapan Yıldırım, üzüntü içerisinde olduğunu belirterek kamuoyundan özür diledi.

Sosyal medya hesabından “Işıklar yanıyor” diyerek AYM binasını paylaşan AYM üyesi Engin Yıldırım, özür diledi.

Paylaşımıyla ilgili “darbe iması var” denilen açıklamalarına “Demokrasi dışı oluşum ima etmem söz konusu değildir” diyerek karşılık veren Yıldırım, yeni bir açıklama yaptı.

"KASITLI OLARAK ATIF YAPMAM SÖZ KONUSU DEĞİL"

Engin Yıldırım, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Dün gece paylaştığım mesajda maksadını aşan ifadeler kullanmış olmaktan dolayı üzüntü duymaktayım. Kasıtlı olarak hukuk veya demokrasi dışı bir olguya atıf yapmam söz konusu değildir. Hukuk ve demokrasi karşıtı her türlü girişimin karşısında olduğum izahtan varestedir.

“ÖZÜR DİLİYORUM”

Mesai sonrası Anayasa Mahkemesi bahçesinde yaptığım yürüyüşün ardından çektiğim fotoğrafı hukuk dışı herhangi bir imada bulunmaksızın paylaştım. Kasıtlı olarak demokrasi ve hukuk dışı hiçbir imada bulunmayacağım şahsımı tanıyan herkesçe malumdur.

Ancak insani bir yanılgı ile yanlış yorumlanmaya müsait şekilde paylaştığım mesaj dolayısıyla kamuoyundan özür diliyorum.”