AYM üyesi Engin Yıldırım, Twitter hesabını korumaya aldı

Twitter hesabından ışıklı gönderme yapan AYM üyesi Engin Yıldırım, attığı tweetleri sildikten sonra hesabını korumaya aldı.

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül döneminde göreve gelen Anayasa Mahkemesi (AYM) üyesi Profesör Doktor Engin Yıldırım, Enis Berberoğlu tartışmalarının sürdüğü bir dönemde sosyal medya hesabından ışıklı paylaşımla göndermede bulunmuştu.





"IŞIKLARIMIZ HİÇ SÖNMÜYOR"

Yıldırım'ın paylaşımı üzerine İçişleri Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından "Işıklarımız hiç sönmüyor" notuyla bakanlık binasının fotoğrafı paylaşılararak tepki gösterilmişti.

AK Parti'den birçok isim de Yıldırımı'ın yaptığı paylaşıma tepki göstermişti.

PAYLAŞIMLARI SİLDİ HESABI KORUMAYA ALDI

Gelen tepkiler üzerine Engin Yıldırım gönderme yaptığı "ışıklı" paylaşımları sildi. Yaptığı göndermeli paylaşımları silen Yıldırım, ardından Twitter hesabını korumaya aldı.







