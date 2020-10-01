AYM, CHP'nin baro düzenlemesinin iptali istemini oy çokluğuyla reddetti

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, çoklu baro sistemini getiren kanunun iptal istemini reddetti.

CHP, Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmesinin ardından, Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvuru yapmıştı.

Başvuru ile ‘çoklu baro’ olarak bilinen kanunun, Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptali ve yürürlüğünün durdurulması istenmişti.

Genel Kurul ise bu başvuruyu gündem toplantısında ele aldı.

BAŞVURU REDDEDİLDİ

Yüksek Mahkeme, 5 binden fazla avukatın bulunduğu illerde 2 bin avukatla yeni baro kurulabilmesini düzenleyen kanunun iptal istemini oy çokluğuyla reddetti.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nun gerekçesi daha sonra açıklanacak.