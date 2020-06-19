AYM'den Demirtaş ve Erdem kararı: Hak ihlali var

AYM'den Demirtaş ve Erdem kararı: Hak ihlali var

Anayasa Mahkemesi, Selahattin Demirtaş ve Eren Erdem'in tutukluluklarının makul süreyi aşması nedeniyle, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine karar verdi.

Anayasa Mahkemesi'nin kararında, Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğunun makul süreyi aşması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine hükmübe varıldı.

50 BİN LİRA TAZMİNAT KARARI

Mahkeme, Demirtaş’a 50 bin TL tazminat ödenmesini de kararlaştırdı. Kararın bir örneği Demirtaş’ın tutuklu yargılandığı Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

TAHLİYE OLMAYACAK

Karar bilgi için Ankara 19 Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. AYM kararının Demirtaş’ın tahliyesinin önünü açması beklenmiyor.

DEMİRTAŞ, BAŞKA BİR SORUŞTURMADAN DA TUTUKLANDI

AYM’nin ihlal bulduğu tutuklamada Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi tahliye kararı vermiş, ancak bundan önce Selahattin Demirtaş, başka bir soruşturma kapsamında da tutuklanmıştı.

EREN ERDEM İÇİN DE HAK İHLALİ KARARI

Anayasa Mahkemesi eski CHP Milletvekili Eren Erdem’in tutuklanması ile ilgili olarak da ‘tutuklamanın hukuki olmadığına’ ve Erdem’in kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Ayrıca Erdem’e 30 bin TL tazminat ödenmesine karar verildi.