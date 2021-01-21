AYM'den Enis Berberoğlu hakkında ikinci ihlal kararı

AYM, Enis Berberoğlu hakkında daha önce verilen ihlal kararının uygulanmadığı gerekçesiyle yapılan ikinci başvuruda yeniden ihlal kararı verdi.

Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP’li Enis Berberoğlu’nun hak ihlaline uğradığı gerekçesiyle yeniden yargılanması gerektiğine karar vermiş ancak yerel mahkeme, kararı uygulamamıştı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin ardından İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından da reddedilen karar sonrası Berberoğlu, yeniden AYM'ye başvurmuştu.

MİT TIRLARI GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞMIŞTI

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, durdurulan MİT tırları görüntülerini Cumhuriyet gazetesine verdiği iddiasıyla yargılandığı davada "gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası alan ve milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu'nun, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının oy birliğiyle ihlal edildiğine hükmetmişti.

İKİNCİ KEZ İHLAL KARARI

Enis Berberoğlu hakkında daha önce verilen ihlal kararının uygulanmadığı gerekçesiyle yapılan ikinci başvuruyu değerlendiren AYM, Berberoğlu'nun bireysel başvurusu için ikinci kez ihlal kararı verdi.