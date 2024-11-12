AYM'den güvenlik korucularına yönelik dikkat çeken karar

AA

Güvenlik korucularını ilgilendiren dikkat çekici yeni bir gelişme yaşandı.

Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından alınan kararda, güvenlik korucularının toplu müracaat ve şikayette bulunması halinde disiplin hükümleri kapsamında ücretlerinden kesinti yapılabilmesine ilişkin düzenleme iptal edildi.

CHP, YÜKSEK MAHKEME'YE BAŞVURDU

Resmi Gazete'de yer alan karara göre; CHP, 2022 tarihli ve 7422 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da yer alan bazı hükümlerin Anayasa'ya aykırı olduğunu ileri sürerek Yüksek Mahkeme'ye başvuru yaptı.

Başvuruyu inceleyen AYM, anılan yasal düzenlemeyle 1924 tarihli 442 sayılı Köy Kanunu'na eklenen 74/A maddesinde yer alan güvenlik korucularına ilişkin "toplu müracaat veya şikayette bulunmak" ifadesinin iptaline karar verdi.

GEREKÇE

AYM'nin kararında, güvenlik korucularına verilecek disiplin cezalarının çeşitleri ile ceza uygulanacak fiil ve hallerin yasal olarak düzenlendiği bildirildi.

Güvenlik korucularına verilebilecek disiplin cezalarının uyarma, kınama, ücretten kesme ve görevden çıkarma olarak düzenlendiği aktarılan kararda, söz konusu yasal düzenlemede "toplu müracaat ve şikayette bulunanlara ücretten kesme cezası verilmesinin" öngörüldüğü kaydedildi.

Anayasa'da "dilekçe" ile "bilgi edinme" haklarının güvence altına alındığı anımsatılan kararda, söz konusu hakların "insan hak ve özgürlüklerinin ayrılmaz parçası" olduğunun altı çizildi.

TEMEL HAKLAR BELİRLİ ŞARTLAR ALTINDA SINIRLANABİLİR

Güvenlik korucularının, toplu müracaat ve şikayette bulunması halinde disiplin yaptırımı olarak ücretlerinden kesinti yapılmasının, dilekçe ve bilgi edinme haklarına sınırlama anlamına geleceği belirtilen kararda, temel hakların ancak yasal belirli şartlar altında sınırlanabileceğine dikkat çekildi.

Ayrıca kararda, güvenlik korucularının da diğer kişiler gibi dilekçe ve bilgi edinme haklarından yararlanabileceğine dikkat çekilerek şu değerlendirmelerde bulunuldu: