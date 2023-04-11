AYM'den HDP kararı: Sözlü savunma yapılmaması tutanak altına alındı

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde açılan davada süreç devam ediyor.
21 Haziran 2021'de iddianamenin kabul edilmesiyle başlayan yargılama süreci kapsamında, HDP yetkililerinin 14 Mart'ta sözlü savunma yapması kararlaştırıldı.
Partinin talebi üzerine ek süre verilerek HDP'nin sözlü savunması 11 Nisan'a ertelendi, partinin kapatma davasının 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçim sonrasına bırakılması istemi ise reddedildi.
Anayasa Mahkemesi'nde bugün 10.00'da sözlü savunmasını yapması gereken HDP, 6 Nisan Perşembe günü, sözlü savunma vermeyeceğine ilişkin Yüksek Mahkeme'ye dilekçe sundu.
Dosya AYM raportörüne tevdi edildi
Anayasa Mahkemesi, HDP'nin sözlü savunmaya gelmemesi durumunu tutanak altına aldı. Dosya esas hakkındaki raporunun hazırlanması için AYM raportörüne tevdi edildi.
AYM raportörü, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Raporun AYM üyelerine dağıtılması sonrası mahkeme başkanı toplantı için gün belirleyecek. Üyeler, belirlenen günde bir araya gelerek kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.