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    AYM'den HDP'nin kapatma davasıyla ilgili karar

    Anayasa Mahkemesi(AYM) HDP kapatma davasında reddi hakim talebini reddetti. Ek deliller için partiye 30 gün ek süre verdi.
    • Haber Merkezi
    • 20.09.2022 - 11:44
    • Güncelleme : 20.09.2022 - 11:53
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    AYM'den HDP'nin kapatma davasıyla ilgili karar

    HDP'ye yönelik açılan kapatma davasında süreç sürüyor.

    Kapatma davası kapsamında Anayasa Mahkemesi, HDP'nin taleplerini görüştü.

    Esas hakkındaki savunmasını Nisan ayında veren HDP, Temmuz ayında da ek delilleri Anayasa Mahkemesi'ne sundu.

    Mahkemeden bazı talepleri de oldu

    HDP, delil olarak gösterilen soruşturma ve fezlekelere itiraz etmiş özellikle Semra Güzel hakkındaki yargılamanın devam ettiğin belirterek davanın reddini talep etmişti.

    30 gün ek süre verildi

    Ayrıca, yine iki CD içinde hem Anayasa Mahkemesi hem de HDP'ye gönderilen 281 Kürtçe ses kaydının çözümü için de ek süre istendi.

    HDP savunmasında mahkeme üyesi İrfan Fidan'a yönelik reddi hakim talebinde bulunmuştu.

    Yüksek Mahkeme, partinin reddi hakim talebini reddetti. Ek deliller ile ilgili savunma için partiye 30 gün ek süre verdi.

    AYM den HDP nin kapatma davasıyla ilgili karar #1

    Süreç nasıl işleyecek?

    Kapatma davası sürecinde, Başsavcılık dava dosyasına ek delil, HDP de ek savunma sunabiliyor. HDP hakkındaki kapatma davasını 15 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi heyeti karara bağlayacak.

    Anayasa'nın 69'uncu maddesinde sayılan hallerden ötürü partinin kapatılmasına veya dava konusu fiillerin ağırlığına göre devlet yardımından kısmen ya da tamamen yoksun bırakılmasına, toplantıya katılan üyelerin 3'te 2 oy çokluğuyla yani 15 üyenin 10'unun oyuyla karar verilebilecek.

    AYM den HDP nin kapatma davasıyla ilgili karar #2


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