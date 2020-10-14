"Işıklar" paylaşımıyla ilgili açıklamada bulunan Anayasa Mahkemesi (AYM), yapılan şahsi paylaşımın AYM'nin kurumsal görüşünü yansıtmadığını belirtti.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Üyesi Engin Yıldırım'ın, sosyal medya üzerinden 'Işıklar yanıyor' notuyla paylaştığı fotoğraf tartışmaları beraberinde getirdi.

Engin Yıldırım, tepkilerin ardından "Demokrasi dışı oluşum ima etmem söz konusu değildir." dedi ve bir süre sonra gündem haline gelen paylaşımını kaldırdı.

Yaşanan olayların ardından AYM'den, 'Işıklar' paylaşımına yönelik açıklama geldi.

"BİR ÜYENİN ŞAHSİ PAYLAŞIMI, AYM'NİN KURUMSAL GÖRÜŞÜ DEĞİLDİR"

Açıklamada, "Bir üyenin şahsi paylaşımı, yüce mahkemenin kurumsal görüşünü yansıtmaz. Anayasa Mahkemesi, demokratik hukuk devletinin yanındadır. 15 Temmuz'daki gibi Demokrasi dışı her girişimi reddederiz." ifadeleri yer aldı.

"MAHKEME ÜYESİNE BÖYLE BİR PAYLAŞIM YAKIŞMAZ"

Öte yandan Yıldırım'ın paylaşımına Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den de tepki geldi.

Bakan Gül, "Bir yüksek mahkeme üyesine böyle bir paylaşım yakışmaz. Millet adına karar veren bir kurumun, hak ve adalet için hareket etmesi gerekir." diye konuştu.