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    AYM'den Ömer Faruk Gergerlioğlu kararı

    Yüksek Mahkeme, Gergerlioğlu için "Siyasi faaliyet ve kişi hürriyeti hakkı ihlal edildi" dedi.
    • AA & Ensonhaber
    • 01.07.2021 - 15:12
    • Güncelleme : 01.07.2021 - 15:25
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    AYM'den Ömer Faruk Gergerlioğlu kararı

    Anayasa Mahkemesi (AYM), milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkındaki kararını açıkladı.

    Gergerlioğlu, hakkında verilen hapis cezasının Yargıtay'da onanmasının ardından AYM'ye bireysel başvuruda bulunmuştu.

    GERGERLİOĞLU HAKKINDA KARAR

    Yüksek Mahkeme, hakkında kesinleşen ceza bulunan Gergerlioğlu'nun başvurusunu sonuçlandırdı.

    Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine karar verildi.

    TAHLİYESİ İÇİN YAZI GÖNDERİLECEK

    Sincan Cezaevi’ndeki HDP'li Gergerlioğlu'nun tahliyesi için Ağır Ceza Mahkemesi'ne yazı gönderilmesi kararlaştırıldı.

    Gergerlioğlu'nun, yeniden milletvekili olabilmesi için sürecin işleyeceği kaydedildi.

    AYM den Ömer Faruk Gergerlioğlu kararı #1

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