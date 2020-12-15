AYM'den Osman Kavala kararı

Anayasa Mahkemesi, Osman Kavala'nın bireysel başvurusunu Genel Kurul'a sevk etti.

Gezi Parkı olaylarıyla ilgili davadan beraat ettikten sonra 2017'den beri devam eden 15 Temmuz darbeye teşebbüs soruşturması kapsamında tekrar gözaltına alınıp tutuklanan Osman Kavala Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunmuştu.

GENEL KURULA SEVK EDİLDİ

Osman Kavala, "tutuklamanın hukuki olmaması nedeniyle 'kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı'nın ihlal edildiği" iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne başvurusu, bugünkü gündem toplantısında başvuruyu görüştü.

Birinci Bölüm tarafından "başvurunun niteliği itibarıyla Genel Kurul tarafından karara bağlanması gerekli görüldüğünden, Anayasa Mahkemesi İç Tüzüğü'nün 28. maddesinin (3) numaralı fıkrası uyarınca Genel Kurula sevki"ne karar verildi.

OSMAN KAVALA DAVASI

Gezi Parkı olaylarıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 01 Kasım 2017'de tutuklanan iş insanı Osman Kavala, 2 yıl 4 ay tutuklu olarak yargılandıktan sonra, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından18 Şubat tarihinde beraat etti ve tahliye edildi.

Tahliye işlemleri devam ederken, 2017'den beri devam eden 15 Temmuz darbeye teşebbüs soruşturması kapsamında cezaevine giden emniyet görevlilerince gözaltına alınan Kavala, “Anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs” suçundan tutuklanarak yeniden Silivri Ceza ve İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Kavala'nın bu dava kapsamında yargılanmasına ise 18 Aralık'ta İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak. Öte yandan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de Aralık 2019'da Osman Kavala'nın siyasi nedenlerle tutuklandığına hükmederek ihlalin ortadan kalkması için derhal tahliye edilmesi çağrısı yapmıştı.

AİHM, yetkili mahkemenin karara uymaması üzerine, Osman Kavala kararının uygulanması için denetim süreci başlatmıştı.