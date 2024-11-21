AYM'den pasaport kararı: İçişleri Bakanlığı'nın yetkisi iptal edildi

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Anayasa Mahkemesi (AYM), pasaport iptallerine ilişkin kararını açıkladı...

AYM'nin, Ankara 19. İdare Mahkemesi tarafından 5682 sayılı Pasaport Kanunu’nun 3463 sayılı Kanun’un 3. maddesiyle değiştirilen 22. maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "…memleketten ayrılmalarında genel güvenlik bakımından mahzur bulunduğu İçişleri Bakanlığınca tespit edilenlere…" pasaport ve seyahat belgesi verilmeyeceğine ilişkin ifadenin Anayasa’nın 2., 13. ve 23. maddelerine aykırı olduğu gerekçesiyle açtığı davada verdiği karar, Resmi Gazete’de yayınlandı.

ANAYASA'YA AYKIRI BULDU, İPTAL ETTİ

AYM, 5682 sayılı Pasaport Kanunu’nun 3463 sayılı Kanun’un 3. maddesiyle değiştirilen 22. maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “…memleketten ayrılmalarında genel güvenlik bakımından mahzur bulunduğu İçişleri Bakanlığınca tespit edilenlere…” pasaport verilemeyeceği hükmünü, Anayasa’ya aykırı bularak iptal etti.

KARARDA HANGİ İFADELER YER ALDI?

AYM kararında, şu ifadeler yer aldı:

İtiraz konusu kuralla ülkeden ayrılmalarında genel güvenlik bakımından mahzur bulunduğu Bakanlıkça tespit edilenlere pasaport veya seyahat vesikasının verilmeyeceği hüküm altına alınmak suretiyle öngörülen sınırlamanın genel nitelikte bir sınırlama olmadığı, belirli kişi veya kişilere yönelik olduğu anlaşılmaktadır.

"İDARENİN YETKİSİNE BIRAKILAMAZ"