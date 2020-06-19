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    AYM'nin Selahattin Demirtaş kararı

    Anayasa Mahkemesi, devletin Selahattin Demirtaş'a 50 bin lira tazminat ödemesine karar verdi.
    • AA & Ensonhaber
    • 19.06.2020 - 09:03
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    AYM'nin Selahattin Demirtaş kararı

    Terör soruşturmasında tutuklanarak cezaevine gönderilen Selahattin Demirtaş, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunmuştu.

    AYM, tutukluluğunun makul süreyi aşması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine karar verdi.

    50 BİN LİRA TAZMİNAT

    Demirtaş’a bu gerekçe ile 50 bin lira tazminat ödenmesini de kararlaştırdı.

    Kararın bir örneği Selahattin Demirtaş’ın tutuklu yargılandığı Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

    TAHLİYE YOK

    Selahattin Demirtaş hakkında başka bir soruşturmadan da tutuklama kararı olduğu için AYM kararı sonrasında tahliye edilmedi.

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