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AYM'nin toplantısı sona erdi
Anayasa Mahkemesi'nin (AYM), 3.5 saat süren olağanüstü toplantısından karar çıkmadı.
- Haber Merkezi
- 14.10.2020 - 17:38
Anayasa Mahkemesi'nin (AYM), yerel mahkemenin Enis Berberoğlu kararı ile ilgili olağanüstü toplantısı sona erdi.
Yaklaşık 3.5 saat süren toplantıda karar çıkmadı.
Toplantıda AYM üyesi Engin Yıldırım'ın "Işıklar yanıyor" başlıklı tepki çeken sosyal medya paylaşımı da görüşüldü ancak karara bağlanamadı.
Öte yandan açıklama yapılması da beklenmiyor.