Ayşe Barım aylar sonra ilk kez hakim karşısında

Menajer Ayşe Barım gündemdeki yerini koruyor...

Gezi Parkı protestolarının üzerinden geçen 12 yılın ardından, söz konusu eylemlerle bağlantılı olarak yargılanan oyuncu menajeri Ayşe Barım, bugün ilk kez İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkıyor.

ÜNLÜLER ADLİYEDE

Serenay Sarıkaya, Hande Erçel, Birce Akalay, Bergüzar Korel, Halit Ergenç, Hakan Kurtaş, Zerrin Tekindor, Ezgi Mola ve Merve Dizdar gibi isimler Çağlayan Adliyesi’ne geldi.

30 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Barım, 27 Ocak 2025’te tutuklanmış ve hakkında 30 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve mahkeme tarafından kabul edilen iddianamede, Barım’a yöneltilen suçlama, 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' olarak yer aldı.

PROTESTOLARI PLANLADI

Savcılık, Barım’ın Gezi sürecinde sanatçıları organize ederek eylemlere katkı sunduğunu, medya aracılığıyla kamuoyu yönlendirmesi yaptığını ve bu faaliyetlerin protestoların planlamasında etkili olduğunu öne sürüyor.

Aynı iddianamede, Barım’ın kurucusu olduğu ID İletişim şirketinin faaliyetlerinin 'etki ajanlığı kastını ortaya koyduğu' da ifade edildi.

Barım hakkında 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

SAĞLIK DURUMU CEZAEVİNDE KÖTÜLEŞTİ

Ayşe Barım’ın avukatları, müvekkillerinin cezaevinde hayati risk oluşturan sağlık sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu belirterek tahliye talebinde bulundu.

Kalp ve beyinle ilgili dokuz farklı ciddi rahatsızlığı bulunduğu bildirilen Barım’ın son altı ay içinde cezaevinde defalarca bayıldığı ifade edildi.

20 ve 30 Mayıs tarihlerinde yapılan tahliye başvuruları mahkemece reddedilmişti. 5 Haziran’da Barım’ın hücresinde yeniden bayılmasının ardından avukatları 11 Haziran’da bir kez daha tahliye talebinde bulundu.

Talepte, 'ani ölüm riski' bulunduğu ve cezaevi koşullarının Barım’ın sağlık durumunu kritik şekilde etkilediği vurgulandı.

CEZAEVİNDE KALMASINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme, bu talebin de reddine karar verirken, Barım’ı ileri tetkiklerin yapılması amacıyla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne sevk etti.

Dokuz kişilik uzman hekim heyeti tarafından hazırlanan 2 Temmuz tarihli sağlık kurulu raporu, Barım’ın cezaevinde kalmasının yaşamını doğrudan tehdit ettiğini ortaya koydu.

Raporda, kalıcı kalp pili takılmaması halinde ani ölüm riskinin yüksek olduğu, ayrıca daha önce beynine yerleştirilen iki stente rağmen yeni bir anevrizma oluştuğu ve bu baloncuğun patlaması durumunda beyin kanaması, felç veya ölüm olasılığının bulunduğu belirtildi.

Mevcut konum nedeniyle cerrahi müdahalenin şu aşamada mümkün olmadığı da rapora yansıdı.

ADLİ TIP RAPORU BEKLENMEDEN TAHLİYE TALEBİ

Sağlık kurulu raporunu mahkemeye sunan avukatlar, Adli Tıp Kurumu raporu beklenmeden acil tahliye kararı verilmesi gerektiğini bildirdi.

Aksi halde ortaya çıkabilecek geri dönülemez sonuçlardan hem cezaevi yönetimi hem de yargı makamlarının sorumlu olacağı uyarısında bulunuldu.

Bugün yapılacak ilk duruşmada Ayşe Barım’ın savunmasını vermesi bekleniyor.

Mahkemenin sağlık durumu ve tahliye talepleriyle ilgili nasıl bir tutum sergileyeceği ise merakla bekleniyor.