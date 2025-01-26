Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Ayşe Barım, magazin dünyasının ses getiren isimlerinden biriydi.

Televizyon ve sinema dünyasının en ünlü oyuncularına menajerlik yapan ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve ortağı olan Ayşe Barım, bazı iddialarla gündeme geldi.

Barım ilk olarak sektörde "tekelleşme" iddialarıyla günlerce konuşulmuştu.

Bu iddiaların ardından soruşturma genişletildi ve Barım'ın gezi olaylarında da aktif rol oynadığı ortaya çıktı.

Ayşe Barım, "Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlamasıyla gözaltına alındı.

"OLAYLARIN PLANLAYICISI"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu Barım'ın Gezi davası sanıklarından Osman Kavala, Çiğdem Mater Utku ve Memet Ali Alabora ile olaylarla ilgili yoğun iletişiminin bulunduğu belirtildi.

Başsavcılık açıklamasında, Ayşe Barım'ın beraber çalıştığı oyuncuları protestolara yönlendirdiği öne sürülerek "Olayların planlayıcılarından olduğu anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.

MEHMET ALİ ALABORA İLE BİLDİRİ YAYINLAMAK İSTEDİ

Ayşe Barım'ın, menajerlik şirketinde çalışan oyuncuları protestolara yönlendirdiği ortaya konuldu.

Öte yandan Barım'ın, Memet Ali Alabora ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği, bir bildiri yayınlanması konusunda fikir alışverişi yapıldığı ancak bu bildirinin içeriğinin tespit edilemediği belirtildi.

ÜNLÜ OYUNCULAR İFADE VERDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada oyuncular Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Mehmet Günsur, Ceyda Düvenci, Nejat İşler, Rıza Kocaoğlu ve Nehir Erdoğan, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi. Terör Suçları Soruşturma Bürosunca oyuncuların "tanık" sıfatıyla ifadeleri alındı.

OYUNCULARIN İFADELERİ SÜRECEK

Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Nejat İşler, Nehir Erdoğan, Dolunay Soysert, Rıza Kocaoğlu ve Mehmet Günsür gibi isimlerin ifade vermesinin ardından başka birçok ismin de ifadeye çağrılacağı öğrenildi.