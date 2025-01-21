Ayşe Barım soruşturmasında oyuncu Deniz Işın'ın ifadesine ulaşıldı

İHA

Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan Ayşe Barım olayı magazin dünyasını sarstı.

Televizyon ve sinema dünyasının en ünlü starlarına menajerlik yapan Ayşe Barım hakkında ortaya atılan 'tekelleştirme' iddiaları, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nı harekete geçirdi.

ID İletişim, 2002 yılından bu yana faaliyet göstererek, bünyesinde 50'den fazla Türkiye'nin en popüler oyuncusunu barındırıyor.

Ayrıca, ID İletişim, menajerlik ajansları arasında en tanınan isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

BAŞLATILAN SORUŞTURMA SÜRÜYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Serenay Sarıkaya gibi bazı sanatçıların ve oyuncuların menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında, sosyal medya platformlarındaki paylaşım ve haberlerdeki iddialar ihbar kabul edilerek maddi gerçeğin ortaya çıkartılması için re’sen soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturmanın 'çalışma hürriyetinin ihlali' ve 'şantaj' gibi iddialara ilişkin olduğu öğrenilirken, Barım hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri de uygulanmıştı.

MAĞDUR SIFATIYLA İFADEYE ÇAĞRILDI

Geçtiğimiz günlerde tanık sıfatıyla ifade veren Serenay Sarıkaya'nın ardından bu kez oyuncu Deniz Işın, 'mağdur' sıfatıyla ifade vermek üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na çağrıldı.

İFADE İŞLEMLERİ 30 DAKİKA SÜRDÜ

Oyuncu Deniz Işın, ifade vermek üzere Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na geldi.

Burada yaklaşık 30 dakika ifade veren Işın, daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlamadan adliyeden ayrıldı.

"AYŞE BARIM İLE DAHA ÖNCE BİR KEZ KARŞILAŞTIK"

Öte yandan yaşanan yeni gelişmede Işın’ın Savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı.

Işın ifadesinde, şu ifadelere yer verdi:

Ben yaklaşık 7 yıldır sinema ve film sektöründe oyunculuk yapmaktayım. Ayşe Barım’ı tanırım, kendisi menajerlik şirketi sahibidir. Ayşe Barım ile daha önce bir kez karşılaştık kendisinin sahibi ve yetkilisi olduğu şirketle daha önce aramızda herhangi bir sözleşme yapılmadı ve bu şirket benim adıma sözleşme görüşmelerinde bulunmadı.



Bana sormuş olduğunuz paylaşımı yine aynı sektörde birlikte çalıştığımız oyuncu arkadaşlarımızın yer aldığı sektörde bir tekelleşmenin söz konusu olduğuna dair sohbet ortamında söylemiş oldukları iddialar üzerine paylaştım. Söz konusu durum sektörümüzün önde gelen sorunlarından biri olduğu için oyuncu arkadaşlarımızla bir araya geldiğimiz zaman sık sık bu konu dile getirilir. Ben de bunu paylaşmak istedim.

"GEÇMİŞ DÖNEMDE YER ALDIĞIM BİR PROJEDE YER ALMAMI İSTEMEDİĞİNE DAİR BİR DUYUM ALMIŞTIM"

Deniz Işın ifadesinin devamında ise şöyle dedi: