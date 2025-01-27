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AA

Magazin dünyası, Ayşe Barım olayıyla çalkalanıyor.

Sektörde, "tekelleşme" iddiasıyla gündeme gelen ve hakkında soruşturma başlatılan menajer Ayşe Barım, Gezi Parkı olaylarına ilişkin başlatılan soruşturmada da gözaltına alındı.

Barım, geçen hafta cuma gününden bu yana gözaltında tutuluyor.

Gezi Parkı protestolarına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan menajer Ayşe Barım’ın emniyetteki işlemleri sürüyor.

ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Barım’ın önümüzdeki saatlerde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Soruşturmada yeni bir gelişme de yaşandı.

Başsavcılığın, soruşturmayı genişleterek sürdüreceği öğrenildi.

Bu kapsamda Barım’ın ajansıyla anlaşması bulunan ve ifadesi henüz alınmayan oyuncuların da bilgisine başvurulacağı kaydedildi.

ÜNLÜ OYUNCULAR İFADE VERDİ

Barım’ın gözaltına alındığı soruşturmaya ilişkin ünlü isimlerin ifadesine başvuruldu.

Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Dolunay Soysert, Rıza Kocaoğlu, Mehmet Günsür, Nehir Erdoğan Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda gelerek tanık sıfatıyla ifade verdi.