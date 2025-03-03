Ayşe Barım'ın tahliyesine karar veren hakim görevden alındı

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Uzun süredir gündemi meşgul eden ünlülerin menajeri Ayşe Barım soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Sektörde tekelleşme iddialarının ardından soruşturmaya tabii tutulan Ayşe Barım'ın Gezi Parkı olaylarında sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği, Osman Kavala gibi sanıklarla yoğun iletişimde olduğu tespit edildiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddiaları gündeme gelmişti.

Yaşananların ardından hakkında soruşturma açılan Barım, geçtiğimiz haftalarda "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

TAHLİYE KARARI VEREN HAKİME SORUŞTURMA

Ardından Barım'ın avukatları sulh ceza hakimliğine başvurarak müvekkilinin tutukluluğuna itiraz etse de hakimlik bu talebi reddedince olay, İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi'ne taşınmıştı.

Burada itirazı değerlendiren mahkeme hakimi Fatih Kapan, Barım'ın tahliye edilmesine karar verince, HSK Birinci Dairesi, Kapan hakkında inceleme ve soruşturma başlattı.

GÖREVDEN ALINDI

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Barım'ın tahliyesine karar veren İstanbul 8. Asliye Ceza Hakimi Fatih Kapan hakkında yeni bir karar aldı.

Karara göre, Fatih Kapan'ın görevinden alındığı bildirildi.

TÜKETİCİ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE ATANDI

HSK soruşturması devam eden Kapan'ın, tüketici mahkemesi hakimliğine atanması kararlaştırıldı.