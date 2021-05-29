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    Ayşe Begüm Onbaşı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinden sonra linç edildi

    Ayşe Begüm Onbaşı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinden sonra linç edildi

    Milli sporcumuz Ayşe Begüm, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söylediği "Kızınız altın madalya ile geliyor." cümlesinin ardından sosyal medyada bazı muhaliflerin eleştirilerine maruz kaldı.
    • AA & Ensonhaber
    • 29.05.2021 - 16:47
    • Güncelleme : 29.05.2021 - 16:55
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    Bugüne kadar kariyerinde birçok önemli başarı olan milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı, Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Ayşe Begüm Onbaşı'nın dünya şampiyonluğunu arayarak tebrik etti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir tebrik de Twitter üzerinden gelirken paylaşımda "Türkiye seninle gurur duyuyor Ayşe kızım. Senin ve tüm genç evlatlarımın başarılarının devamını canı gönülden diliyorum. Gözlerinden öpüyorum. Nice şampiyonluklara..." ifadelerine yer verildi.

    Ayşe Begüm Onbaşı Cumhurbaşkanı Erdoğan la görüşmesinden sonra linç edildi #1

    ONBAŞI'DAN ERDOĞAN'A: KIZINIZ MADALYA İLE GELİYOR

    Ayşe Begüm Onbaşı da bu paylaşımı alıntılayarak Erdoğan'a teşekkür etti. Onbaşı paylaşımında "Sayın Cumhurbaşkanım; destek ve emekleriniz için teşekkür ederim. Türk gencinin ve kadınının gücünü gösterdiğim için ayrıca mutluyum. Kızınız altın madalya ile geliyor" dedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayşe Begüm Onbaşı ile telefonda görüşmesi

    Ayşe Begüm Onbaşı Cumhurbaşkanı Erdoğan la görüşmesinden sonra linç edildi #2

    TWEET'İ SABİTLEDİ ELEŞTİRİLER GELDİ

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap verdiği tweet'ini profiline sabitleyen milli sporcumuzu, bir grup vatandaş eleştirmeye kalktı.

    Ayşe Begüm Onbaşı'nın AK Parti'li olduğu yönünde tweetler atarak, milli bir başarıyı ayrıştırmak isteyen güruh, böyle bir konuda bile Erdoğan eleştirisinden geri durmadı.

    Ayşe Begüm Onbaşı Cumhurbaşkanı Erdoğan la görüşmesinden sonra linç edildi #3

    Ayşe Begüm Onbaşı Cumhurbaşkanı Erdoğan la görüşmesinden sonra linç edildi #4

    Ayşe Begüm Onbaşı Cumhurbaşkanı Erdoğan la görüşmesinden sonra linç edildi #5

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