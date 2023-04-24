Ayşe Böhürler: Halk muhalefetteki gizli ortağın PKK olduğunu görüyor AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Ayşe Böhürler, muhalefetteki terör bağlantısına dikkat çekerken, halkın bu birliktelikten haberdar olduğunu söyledi.

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Seçim geri sayımı devam ederken Ensonhaber.com, YouTube kanalındaki Gündem Özel programı ile kamuoyunun nabzını tutuyor.

Değerli konukları ile gündeme ilişkin tüm konuların masaya yatırıldığı programın bugünkü konuğu AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Ayşe Böhürler oldu.

Seçim sürecine ve diğer birçok konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Böhürler, muhalefetteki HDP birlikteliğine de değindi.

Ayşe Böhürler, muhalefetteki birlikteliği eleştirerek törör bağlantısına dikkat çekti.

"Halk gizli ortağın PKK olduğunu görüyor"

Böhürler, halkın muhalefetteki gizli ortağın PKK olduğunu çok net bir şekilde gördüğünü söyledi.

Böhürler şöyle konuştu:

"Halk orada gizli ortağın PKK olduğunu görüyor. Biz demeden onlar anlatmaya başlıyor. Şehit cenazelerinin geldiği bir anadoludan söz ediyoruz. Evladını şehit vermiş veya bir komşusunu…

Yaşananın o kadar farkında ki… Benim çocuğumu akrabamın çocuğunu öldürenle nasıl ittifak yapabilirim diyor. Diğer minik partilere de bu nedenle itiraz ediyor. 'Siz nasıl bunlarla ittifak edersiniz?' Çoğu insan 'benim elim varmaz, bu ittifaka oy vermem' diyor"

Yayının tamamını izlemek için tıklayınız.... AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Ayşe Böhürler: Altılı Masa'nın gizli ortağı PKK