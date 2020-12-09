Ayşe Keşir: PKK ve PYD'de çocuk istismarı kurumsallaşmıştır

Milli Savunma Bakanlığı bütçesi adına Meclis'te söz alan AK Parti Milletvekili Ayşe Keşir, bakanlık bütçesinin çocuk istismarcılığını kurumsallaştıran PKK ve PYD için de harcanacağını açıkladı.

Adalet, Hazine ve Maliye ile Milli Savunma Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri TBMM Genel Kurulunda görüşüldü.

AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Milli Savunma Bakanlığı'nın bütçesi görüşülürken söz alarak bir konuşma yaptı.

Keşir, içeride ve sınır ötesinde canla başla mücadele eden Türk ordusunu "satılmış" kelimesiyle yan yana almanın akla ziyan olduğunu söyledi.

"DÜNYADAN BİR HABER SİYASET DE BÖYLE YAPILIYOR İŞTE"

Tank Palet Fabrikası için söylenen sözlerin aynı zamanda büyük de bir cehaletin örneği olduğunu belirten Keşir, "Tüm dünyanın çok iyi bildiği 'Government Owned Company Operated' bir işletme yönetimi biçimidir. Yani, mülkiyet devlette işletme özel sektörde olan bir akıllı tedarik sistemidir, İngiltere başta olmak üzere pek çok ülke bunu kullanır. Şimdi, dünyadan bihaber siyaset de böyle yapılıyor işte." dedi.

Ak Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir'in meclis konuşması- İZLE

"PKK'NIN 10-11 YAŞLARINDAKİ ÇOCUKLARIN ELİNE SİLAH VERDİĞİ ULUSLARARASI RAPORLARA GİRMİŞTİR"

Bütçenin, dost ve kardeş ülkelerin ve gönül coğrafyasının güvenliğinin de bütçesi olduğunu dile getiren Keşir şöyle konuştu:

"Bebek katili Abdullah Öcalan'ın, PKK'nın, PYD'nin 10-11 yaşlarındaki çocukların ellerine silah verdiği uluslararası raporlara girmiştir. Yine o raporlarda PKK'nın çocuk komutanı Reşo'dan bahsedilir. PKK ve PYD'de çocuk istismarı kurumsallaşmıştır. İnsan Hakları İzleme Örgütü raporlarına, BM raporlarına bunun için detaylı olarak bakılabilir. Romantik aile filmleriyle kamuoyundan merhamet uman Selahattin Demirtaş, Nisan 2014'te 'Çocuklar kendi istekleriyle, kendi kararlarıyla katılım yapıyorlar.' diyor. Uluslararası bütün raporlar, Cape Town İlkeleri, Paris Sözleşmesi bir çocuğun örgüt üyesi olma talebini hukuken rıza olarak nitelendiremez. Bütün yasalar buna karşı koyar.

"BU BÜTÇE, PKK'NIN SERMAYE OLARAK GÖRDÜĞÜ ÇOCUKLARI KURTARMANIN BÜTÇESİDİR"

Bu bütçe, PKK'nın, PYD'nin sermaye olarak gördüğü o küçücük Kürt, Ezidi çocukları da kurtarmanın bütçesidir. Bu bütçe çocuklarımızı zehirleyen en büyük uyuşturucu baronu PKK'yla mücadelenin de bütçesidir. Bu bütçe PKK tarafından kaçırılan, tecavüze uğrayan zorla silahlandırılan, infaz edilen genç kızları da kurtarmanın bütçesidir. Sahada DEAŞ'la mücadele eden tek ülke Türkiye'dir. Bu bütçe de onun bütçesidir. Bu bütçe; kardeşliğimizi, toplumsal barışımızı hedef alan tüm terör örgütleriyle, onun içerideki ve dışarıdaki iş birlikçileriyle mücadelenin bütçesidir."