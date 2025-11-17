Ayşe Tokyaz cinayetinde iddianame kabul edildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul'da korkunç bir cinayet işlendi.

Hemşirelik bölümünde öğrenci olan 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz'dan haber alamayan ikiz kardeşi Esra Tokyaz, kardeşi için kayıp başvurusu yaptı.

Genç kadının sosyal medyadan tanıştığı 38 yaşındaki Cemil Koç ile bir süre ilişki yaşadığı öğrenildi.

Ayrıca Koç'un son kez görüşmek için Küçükçekmece ilçesi Atakent Mahallesi'ndeki evine çağırani Ayşe Tokyaz'ı alıkoyduğu iddia edildi.

CANSIZ BEDENİ VALİZİN İÇERİSİNDE BULUNDU

Ayşe Tokyaz'ın cansız bedeni, 13 Temmuz'da Eyüpsultan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde yol kenarına bırakılan valizin içerisinde bulundu.

İncelemelerin ardından Cemil K. ile ona yardım ettiği değerlendirilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Ayşe Tokyaz'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin tamamlanmasının ardından Hatay'da toprağa verildi.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Tokyaz cinayetine ilişkin, sanık Cemil Koç hakkında iddianame hazırlandı.

Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede Cemil Koç hakkında, ağırlaştırılmış müebbetle birlikte 'Kadına Karşı Tasarlayarak ve Canavarca Hisle Eziyet Çektirerek Öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma', 'Şantaj' suçlarından ise 4 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Ayşe Tokyaz’ın Cemil Koç ve beraberindeki 8 kişi tarafından adım adım işkenceye maruz bırakıldığını, hapsedildiğini, dövüldüğünü ve sonunda bir valizin içine konularak öldürüldüğünü tüm resmi raporlarıyla ortaya koydu.

İddianamede Adli Tıp Kurumunum otopsi raporuna da değinildi.

Buna göre; otopsi raporunda Ayşe’nin:

– Yüzünde, çenesinde, yanak ve şakak bölgelerinde çoklu darp izleri,

– Nazal kemik kırığı,

– Boyun ve alt çene bölgesinde kanama,

– Uyluk içlerinde geniş morluklar,

– Vücudun birçok yerinde yaygın ekimozlar,

– Kafa travmasına bağlı beyin kanaması bulundu.

İddianame yargılanan sanıklar için istenilen cezalar; Cemil Koç: Kadına karşı tasarlayarak, eziyet çektirerek ve canavarca hisle öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile Oğuz Kal hürriyetten yoksun kılma suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile diğer 7 şüpheli için ise öldürmeye yardım, delil gizleme ve suça iştirak kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle cezalandırılmaları talep edildi.