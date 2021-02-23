Ayşe Tolga kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ayşe Tolga hakkında merak edilen bilgiler..

Oyunculuk mesleğinin yanı sıra aromaterapi ve sağlıklı yaşam hakkında bilgiler paylaşan Ayşe Tolga'ya dair detaylar merak konusu oldu. Peki Ayşe Tolga kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar..

Seksenler dizisindeki Gülden karakteriyle hafızalara kazınan Ayşe Tolga, Ebru Akel'le Kadın İsterse programına konuk olmasıyla gündemin merak edilen isimleri arasında yer alıyor.

Biyografisi ve kariyeriyle dikkat çeken Ayşe Tolga, aynı zamanda dijital içerik üreticisi olarak da sosyal platformlarda yer almaktadır.

Aynı zamanda bir aromaterapist olan Ayşe Tolga, sağlıklı yaşam ve alternatif tıbba dair bilgiler paylaşmaktadır.

AYŞE TOLGA KİMDİR?

Ayşe Tolga, 9 Haziran 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü mezunudur.

Sahne ve görsel sanatlar, reklam konularında ek eğitim programlarına katıldı. Moda, sağlık, spor, sanat ve kültür konularında yaşam biçimi programları yapımcı ve sunuculuk yaptı. "Life-style" alanında moda ve diyet konulu reklam çalışmalarında yaratıcı yönetmen ve oyuncu olarak görev almakta ve çeşitli reklam ajanslarına danışmanlık yapmaktadır.

1994-1996 yılları arasında rol aldığı Şehnaz Tango dizisiyle tanınır. Ayrıca Ezel Akay'ın yönettiği Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? filminde Nilüfer Hatun'u canlandırmıştır. 24 Temmuz 2013 tarihinde eşi Marsel Eskinazi'den boşanmıştır.

Oyunculuk ve sunuculuk kariyerinin yanı sıra 2004'ten beri beslenme sistemleri ve detox, masaj ve vücut terapileri üzerine eğitimlerle başladığı serüvenine, Bangkok'ta SPA kurulumu ve yöneticiliği, Londra'da klinik aromaterapi, Provence'da parfümcülük eğitimleriyle ilgi alanlarını zenginleştirmiştir.

Cilt ve vücut bakımı konusunda da eğitim alarak uzman estetisyen olan Ayşe Tolga, dergilerde ve internet üzerinden yazılarıyla, AVM söyleşileri, Atölye çalışmaları ve TV programlarına konuşmacı olarak katılarak sağlıklı yaşam, şifa metodları ve güzellikle ilgili bilgilerini paylaşmaktadır.

2016 yılında "İyilik Sende" adlı kitabını yazmıştır.

AYŞE TOLGA DİZİ VE FİLMLERİ

Seksenler - 2019- (Gülden Özdemir)

Çocuklar Duymasın - 2017 (Sevgi)

Seksenler - 2012 / 2017 (Gülden Özdemir)

Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? - 2005 (Nilüfer Hatun)

Efsane - 2002 (Müge)

Beşik Kertmesi - 2002 (Yağmur)

Çifte Bela - 2001 (Fatmagül)

Ayrılsak da Beraberiz - 2002 / 2004 (Berna)

Çarli İş Başında - 2000 / 2001 (Pamuk)

Ah Bir Zengin Olsam - 1999 (Ceren)