Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayşe Türkmenoğlu, Türk Devletler Teşkilatı ile muhalefetin neden sessiz kaldığını sorguladı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayşe Türkmenoğlu, TVNET'ten Nurdan Ebru Erdoğan'ın programına konuk oldu.

Cumhurbaşkanı Başdanışman ve Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı Başkan Yardımcısı Ayşe Türkmenoğlu, burada gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Ayşe Türkmenoğlu, Türkiye'deki muhalefetin, Türk dünyası devletlerinin; ekonomik, sosyal, kültürel birlikteliği konularında hükümetin ve kendileri gibi STK'ların çalışmalarına destek vermediğini, bu konuda sessiz kaldığını söyledi.

Muhalefeti eleştiren Ayşe Türkmenoğlu, "Cumhurbaşkanı'mızın 11 Kasım'da açıkladığı, bu çok önemli vurucu başlıkla ilgili muhalefetin herhangi bir şekilde bir anına rastladınız mı?" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışman ve Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı Başkan Yardımcısı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bir araya gelip daha güçlü bir ekonomik altyapısı askeri birlikteliği olan yapı oluşturabiliriz"



"Özellikle şunu belirtmek istiyorum. Bu yeni anayasa çalışmaları yapılıyor, biliyorsunuz. Bir taraftan da Sayın Cumhurbaşkanımızın, biliyorsunuz Özbekistan ziyareti olmuştu. Orada 11 Kasım'da çok önemli bir şey açıklamıştı Sayın Cumhurbaşkanımız. Türk Devletler Birliği'ndeki amaç şu, Sayın Cumhurbaşkanımızınız söylemlerini izah etmeye çalışıyorum. Askeri, siyasi, ekonomik, iş birliğini sağlamak, bu da dünyayaya karşı işte Avrupa Birliği ya da NATO'ya karşı onların alternatifsiz olmadığını, bunun dışında, doğuda da bizlerin kendi ırktaşlarımızla bir araya gelip daha güçlü bir ekonomik altyapısı askeri birlikteliği olan yapı oluşturabiliriz.

Ayşe Türkmenoğlu'ndan muhalefete Türk Devletler Teşkilatı eleştirisi



"Cumhurbaşkanımızın bu 11 Kasım'da açıklaması, bizi çok heyecanlandırıdı vakfımız olarak"

Bunun sinyalini verdi Sayın Cumhurbaşkanımız. Biz, 2016 yılında Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı'nı kurduk. Milletvekillerimiz, üst düzeyde biliyorsunuz, bizlerin bürokratlarımız var, emekliler var, mevcut görevde olanlar var. Onlarla beraber 2016 yılında Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı'nı kurduk. Cumhurbaşkanımızın bu 11 Kasım'da açıklaması, bizi çok heyecanlandırıdı vakfımız olarak. Vakfımızn başkanı da bizim eski dönem Kırşehir Milletvekilimiz Abdullah Çalışkan, ben de onun yardımcısıyım.

"Gençlerimizin bu konudaki beklentilerini merak ediyoruz"



Beraber çalışmalara başladık. Bu kısa sürede bizler ne yapabilirz, Türk Devletler Birliği arefesinde bizlere düşen ne? Tabii biz sadece, bizim vakfımız değil çok değerli STK'larla, vakıflkarla birlikte bunları halkımızla konuşalım, tartışalım. Halkımızın beklentisi nedir? Bizlerin hedefleri nedir? Bunlarla ilgili görüş alış-verişinde bulunalım diye inşallah yakın dönemde üniversitelerimizde programlar yapacağız, gençlerimizle bir araya geleceğiz. Gençlerimizin bu konudaki beklentilerini merak ediyoruz. Karşılıklı bir sinerji oluşturmaya gayret edeceğiz.





"Cumhurbaşkanı'mızın 11 Kasım'da açıkladığı, bu çok önemli vurucu başlıkla ilgili muhalefetin herhangi bir şekilde bir anına rastladınız mı?"

Şu ana kadar bizim Türk Dünyası Parlamenter Vakfı, çok önemli çalışmalara imza attı. Gönül coğrafyamızda bulunan ülkelerle bizler karşılıklı kültürel alış-verişlerde bulunmaya gayret ediyoruz. Zaten bu yapılıyor biliyorsunuz, 90'lı yıllarda rahmetli Turgut Özal döneminde başlanmıştı. Sonrasında sekteye uğradı. Bununla ilgili bizler de AK Parti kuruluşundan itibaren zaten hükümet boyutunda gerekli adımları atıyor. Bunun dışında bizler de STK olarak bu insiyatifi almak istedik. Ben şunu da sormak istiyorum, sizler hiç Özbekistan'da açıklanan Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 11 Kasım'da açıkladığı, bu çok önemli vurucu başlıkla ilgili muhalefetin herhangi bir şekilde bir anına rastladınız mı?

Türk devlerleriyle, Türk coğrafyası ve gönül coğrafyamızla ilgili hergangi bir perspektifleri var mı? Ben kaçırmış olabilirim, bilmiyorum, görmedim. Onun dışında bizlerin çalışmaları vatandaşımızın ayağına giderek, vatandaşımız ve Türkiye'nin her karışısı bizim için ay-yıldız, çok güzel bir sinerji yaratmayı amaçlıyoruz. Bu konuda da gerek iş adamları konveyimiz var, gençlik konseyimiz var, vatanını-milletini seven herkesi iş adamları konseyimizde de gençlik konsyeimizde de görmeyi umuyoruz. "



