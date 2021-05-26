Aysel Demirel kimdir? HSK üyesi Aysel Demirel'in biyografisi

Aysel Demirel, TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylamayla Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliğine seçildi. Peki Aysel Demirel kimdir? İşte biyografisi, kariyeri ve hayatına dair bilgiler...

TBMM'nin HSK üyeliği için seçtiği isimler belli oldu.

Ergün Şahin, Ömür Topaç, Sinan Esen, Aysel Demirel, Cumhur Şahin, Bilal Temel ve Hamit Kocabey, Hakimler ve Savcılar Kurulu üyesi olarak belirlendi.

2017 yılından bu yana Danıştay üyesi olarak görev yapan Aysel Demirel, kuruldaki tek kadın isim olarak dikkatleri çekti. Hayatı ve kariyeri merak konusu olan HSK üyesi Aysel Demirel kimdir? İşte biyografisi...

AYSEL DEMİREL KİMDİR?

27 Kasım 1968 tarihinde dünyaya geldi. 2021 yılı itibarıyla 53 yaşındadır.

Lise eğitimini Bursa İmam Hatip Lisesi'nde okudu. Önlisans eğitimini Uludağ Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Elektronik bölümünü tamamladı. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden lisans mezunu oldu. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Ana Bilim dalında yüksek lisans eğitimi aldı.

1996 yılında avukatlık stajını tamamlayan Aysel Demirel, 1997 yılından itibaren İstanbul Barosu'na kayıtlı olarak kurucusu bulunduğu AveNu Hukuk Bürosu'nda serbest avukatlık ve hukuki danışmanlık yaptı.

Emlak Konut GYO Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 26 Ekim 2014 tarihinde Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) asıl üyeliğine seçildi.

Türkiye'nin ilk başörtülü HSYK üyesi olan Aysel Demirel, 2017'deki halk oylaması sonrasında HSYK üyeliği görevi sona erdi ve 19 Mayıs 2017 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Danıştay üyeliğine atandı.

Aysel Demirel, 25 Mayıs 2021 tarihinde TBMM'de yapılan oylama sonucu Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliğine getirildi.