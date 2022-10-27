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    Aysel Tuğluk hakkında tahliye kararı

    Aysel Tuğluk hakkında tahliye kararı

    Tutuklu bulunan HDP'li vekil Aysel Tuğluk hakkında sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildi.
    • 27.10.2022 - 19:40
    • Güncelleme : 27.10.2022 - 20:50
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    Adli Tıp Kurumu, Kocaeli 1 No'lu F Tipi Cezaevi'nde Aralık 2016'dan beri tutuklu olan, bir süredir demans teşhisi konulması nedeniyle tahliyesi talep edilen eski HDP Eş Genel Başkanı Aysel Tuğluk hakkında "Cezaevinde kalamaz" raporu verdi.

    Tahliye edildi

    Rapor sonrası, 'Terör örgütü yöneticisi olmak' suçlamasıyla tutuklu bulunan Tuğluk'a tahliye kararı verildi.

    Tuğluk, akşam saatlerinde cezaevinden tahliye oldu.

    Aysel Tuğluk hakkında tahliye kararı VİDEO

    Aysel Tuğluk hakkında tahliye kararı #1

    Demans teşhisi koyulmuştu

    2016’dan beri Kocaeli Kandıra 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk’a 2021 yılında demans teşhisi koyulmuştu.

    6 Ağustos’ta yargılandığı Kobani davasında hakkında tahliye kararı verilen Tuğluk, başka bir dosyadan hükümlü olması nedeniyle tahliye edilmemişti.

    Aysel Tuğluk hakkında tahliye kararı #2

    Aysel Tuğluk hakkında tahliye kararı #3

    Aysel Tuğluk hakkında tahliye kararı #4



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