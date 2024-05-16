Aysel Tuğluk, Kobani davasında beraat etti 6-8 Ekim 2014'te çıkan sokak eylemlerine ilişkin eski HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma suçlamasından beraat etti.

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Kobani davasında karar çıktı...

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen davada 18'i tutuklu, 18'i tutuksuz, 72'si de firari 108 sanık var.

Duruşmada, mahkeme başkanı dosyaya gelen evrak bulunduğunu belirterek sanık avukatlarına söz verdi. Duruşma, avukatların beyanlarının alınmasıyla devam etti.

Mahkemenin duruşmaya ara vermesinin ardından kararlar açıklandı.

Aysel Tuğluk beraat etti

6-8 Ekim 2014'te çıkan sokak eylemlerine ilişkin Halkların Demokratik Partisi üyesi Aysel Tuğluk, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma suçundan beraat etti.

2022 yılında tahliye edildi

Tuğluk, demans hastası olduğu gerekçesiyle 27 Ekim 2022’de Kocaeli Cezaevi’nden tahliye edilmişti.

Davanın geçmişi

İddianameye göre, Suriye'deki iç savaş nedeniyle terör örgütü DAEŞ'in Kobani'ye (Ayn el-Arap) saldırması üzerine Ekim 2014'te HDP yönetimi ile terör örgütü PKK elebaşları sokağa çıkma çağrısında bulundu.

Bunun üzerine aralarında İstanbul, Ankara, Bursa ve Diyarbakır'ın da olduğu 35 il ve 96 ilçede yasa dışı gösteriler başlatıldı, kolluk güçlerinin yanı sıra siviller de hedef alındı.

37 kişi yaşamını yitirdi, 761 kişi yaralandı

Olaylarda 37 kişi hayatını kaybetti, 761 kişi yaralandı, 197 okul yakıldı, 269 kamu binası tahrip edildi, 1731 ev ve iş yeri yağmalandı, 1230 araç kullanılamaz hale getirildi.

Olayların "azmettiricisi" olmakla suçlanan eski HDP eş genel başkanlar Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin de aralarında olduğu 108 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis ve süreli hapis cezaları istendi.

Duruşmalarda 1299 saat kayıt yapıldı

Davanın görüldüğü Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesine hakim Yıldıray Kaya başkanlık etti. Dava, karar duruşmasına kadar 82 celse sürdü.

Sanık ve avukatlarının iddianame, esasa ilişkin mütalaa ve gelen evraka karşı savunmaları ile tanık, müşteki ve avukatlarının beyanları, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayda alındı.

Duruşmalarda 1299 saati bulan kayıt, 12 katip tarafından deşifre edildi. Sanık, tanık ve müştekiler ile taraf avukatlarının beyanları 18 bin sayfayı geçti.