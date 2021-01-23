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- Ayşen Gruda kimdir? Domates Güzeli Ayşen Gruda ne zaman öldü? Ayşen Gruda hayatı ve biyografisi...
Ayşen Gruda kimdir? Domates Güzeli Ayşen Gruda ne zaman öldü? Ayşen Gruda hayatı ve biyografisi...
- Haber Merkezi
- 23.01.2021 - 11:20
- Güncelleme : 23.01.2021 - 11:27
Yeşilçan sinemasının "Domates Güzeli" olarak bilinen Ayşen Gruda, vefatının ikinci yıl dönümünde unutulmadı.
Kanser ile mücadele eden Ayşen Gruda, 23 Ocak 2019 yılında hayatını kaybetti.
Türk sinemasında önemli bir yere sahip olan Ayşen Gruda hakkındaki bilgiler merak konusu oldu.
Ayşen Gruda, 74 yıllık yaşamı boyunca Yeşilçam'ın en sevilen filmlerinde, en ünlü oyuncularla rol alarak adını unutulmazlar arasına yazdırmayı başarmıştı. Peki, Ayşen Gruda kimdir?
AYŞEN GRUDA KİMDİR?
Ayşen Gruda, 30 Kasım 1945 tarihinde Erman Ailesi’nin ortanca kızı olarak İstanbul, Yeşilköy’de Osmanlı zamanında karargâh olarak kullanılan bir köşkte doğdu. Babası kara tren makinistiydi.
Komedi yeteneği, çocuk yaşta Yeşilköy’deki evlerinde Ermeni komşularının taklidini yaparken ailesi tarafından keşfedildi. Lise ikiye giderken babası vefat etti.
Geçim sıkıntısı yüzünden okulu bırakıp çalışmaya başladı. Kardeşi Ayben Erman ve ablası Ayten Erman da kendisi gibi oyuncu olacaktı.
DOMATES GÜZELİ LAKABINI ALDI
Televizyon için yaptığı skeçlerden birinde canlandırdığı “Domates Güzeli Nahide Şerbet” karakterinden sonra lakabı “Domates Güzeli” olarak kaldı.
Ayşen Gruda, Tevfik Bilge’nin turne tiyatrosunda profesyonel oyunculuğa başladı. İlk rolü 1962 yılında “Kongre Eğleniyor” adlı vodvilde küçük bir hizmetçi rolü idi.
1977 yılında 16 senelik tiyatro hayatından sonra televizyonda bir eğlence programı içinde yayınlanan skeçte canlandırdığı “Domates Güzeli Nahide Şerbet” karakterinden sonra herkes tarafından tanındı.
BOŞANDIKTAN SONRA SOYADINI DEĞİŞTİRMEDİ
Ayşen Erman, Ankara Meydan Sahnesi’nde tiyatro oyuncusu Yılmaz Gruda ile tanışıp evlendi.
Kızları Elvan doğunca Ayşen Gruda bir süre tiyatroya ara verdi. Bu evlilik uzun sürdü. Ayşen Gruda, Yılmaz Gruda’dan boşandıktan sonra da soyadını kullanmayı sürdürdü.
Ayşen Gruda daha sonra yakın dostu Adile Naşit’le birlikte, Ertem Eğilmez filmlerinin çekirdek kadrosunda yer aldı.
YEŞİLÇAM SİNEMASI..
Ayşen Gruda, “Mum Söndü”, “Deve Kuşu Kabare”, “Hababam Sınıfı Müzikali”, “Yedi Kocalı Hürmüz” gibi ve müzikallerde yer aldı. Tiyatronun yanı sıra da birçok televizyon programında skeçlerde ve dizilerde oyunculuk yaptı. Sinemada “Tosun Paşa”, “Süt Kardeşler”, “Şabanoğlu Şaban”, “Hababam Sınıfı”, “Neşeli Günler” gibi birçok klasikleşmiş Türk sineması örneklerinde oynadı 2014 yılında senaristliğini ve yönetmenliğini Cem Yılmaz’ın yaptığı “Pek Yakında” adlı sinema filminde Cem Yılmaz, Ozan Güven, Zafer Algöz, Özkan Uğur, Çağlar Çorumlu, Şirincan Çakıroğlu, Tülin Özen ile birlikte rol aldı.
Ayşen Gruda, 1965 yılında tiyatrocu Yılmaz Gruda ile evlendi. Elvan adında bir kızı oldu. Uzun süren evliliğin ardından boşandı.
KANSERE YENİLDİ
17 Aralık 2018 tarihinde şiddetli karın ağrısı şikayeti ile hastaneye kaldırılan Ayşen Grudanın bir süre tedavisi devam etti.
Yoğun bakımda bir süre kalan Ayşen Gruda, kaldırıldığı hastanede pankreas kanseri nedeniyle 23 Ocak 2019 tarihinde yaşamını yitirdi.
AYŞEN GRUDA YER ALDIĞI YAPIMLAR
Sinema:
-
Dedemin Fişi (2016)
-
Kötü Kedi Şerafettin (2016) - Hasene (seslendirme)
-
Seni Seviyorum Adamım (2014) - Anneanne
-
Pek Yakında (2014) - Remziye
-
Pazarları Hiç Sevmem (2012) - Feyziye
-
Kağıt (2010) - Şahane Hanım
-
Gece Gündüz (2008) - Hayriye
-
Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu (2006) - Safiye ana
-
İlk Aşk (2006) - Hatice
-
Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? (2006) - Karagöz'ün annesi
-
Keloğlan Karaprens'e Karşı (2006) - Sultan
-
Hababam Sınıfı Merhaba (2003) - Ayşe Hanım
-
Şenlik Var (1994)
-
Rumuz Sev Beni (1993)
-
Süper Baba (1988) - Edalı
-
Aile Pansiyonu (1987)
-
Seyyar Kamil (1987) - Gülbahar
-
Ağa Bacı (1986)
-
Aşık Oldum (1985) - İnci
-
Uyanıklar Dünyası (1985)
-
Namuslu (1985)
-
Fakir Milyoner (1985)
-
Şendul Şaban (1985) - Ayşen
-
Gırgıriyede Büyük Seçim (1984) - Sevim
-
Şekerpare (1983) - Peyker
-
Çiçek Abbas (1982)
-
Doktor Civanım (1982)
-
Dolap Beygiri (1982) - Hacer
-
Görgüsüzler (1982)
-
Hababam Sınıfı Güle Güle (1981) - Melahat
-
Davaro (1981)
-
Gırgıriye (1981)
-
Gırgıriyede Şenlik Var (1981) - Sevim
-
Renkli Dünya (1980)
-
Doktor (1979)
-
Şark Bülbülü (1979)
-
Avanak Apti (1978)
-
Neşeli Günler (1978) - Nilgün
-
Çöpçüler Kralı (1977)
-
Gülen Gözler (1977) - Fikret
-
Hababam Sınıfı tatilde (1977)
-
İbo İle Gülşah (1977)
-
Şaban Oğlu Şaban (1977)
-
Sarmaşdolaş (1977)
-
Öyle Olsun (1976) - Ayşen Huyugüzel
-
Aile Şerefi (1976) - Ayşe
-
Güngörmüşler (1976)
-
Süt Kardeşler (1976) - Emine
-
Tosun Paşa (1976) - Zekiye Tellioğlu
-
Bizim Aile (1975)
-
Delisin (1975) - Şaziment
-
Bitirimler sınıfı (1975) - Cevriye
-
Bir Araya Gelemeyiz(1975)- Necati'nin eşi
-
Hanzo (1975) - Feride
-
Hababam Sınıfı (1974) - Bilgi Yarışmasının Sunucusu
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İlişki Durumu: Evli
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İlişki Durumu: Karışık
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Ayrılsak da Beraberiz (dizi, 2015) - Konuk Oyuncu
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Beş Kardeş
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Ruhumun Aynası
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Galip Derviş (2014) - Nine (Konuk Oyuncu)
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Hoştanlı – Kalaylı Saray (2013)
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Leyla ile Mecnun (dizi)
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Petekle 10 Numara
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Medyatik
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Karışık Aile
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Zoraki Başkan
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Aile Reisi
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Mert ile Gert
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Gece Gündüz
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Iki Aile
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Fessupanallah
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Fırtına
-
Sen misin Değil misin
-
Güz Yanğını
-
Dayı
-
Ana Kuzusu
-
Kaygısızlar
-
Ana
-
Krem
-
Seyahatname
-
Evimiz Olacak mı?
-
Sultan Makamı
Tiyatro:
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Dün Gece Yolda Giderken Çok Tuhaf Bir şey oldu
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Hisseli Harikalar Kumpanyası-Haldun Dormen
-
Papaz Kaçtı-Philip King
-
Bizim Sınıf-Ferhan Şensoy
-
Yedi Kocalı Hürmüz-Sadık Şendil
-
Hababam Sınıfı Müzikali-Rıfat Ilgaz
-
Deve Kuşu Kabare-Haldun Taner
-
Mum Söndü-Müsahipzade Celal
-
Ah Evlendim Vah Evlenemedim