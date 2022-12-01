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    Ayşenur Arslan hafızlık eğitimini tamamlayan çocukları hedef gösterdi

    Hafızlık eğitimini tamamlayan çocuklara yönelik çirkin ifadeler kullanan Ayşenur Arslan, “Tekke ve zaviyeler kapatıldı ama küçücük çocuklar böyle sokaklara dökülüyor" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 01.12.2022 - 18:00
    • Güncelleme : 01.12.2022 - 18:21
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    Ayşenur Arslan hafızlık eğitimini tamamlayan çocukları hedef gösterdi

    Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın sunduğu Medya Mahallesi isimli programda, hafızlık eğitimini tamamlayan çocuklar hedef alındı.

    Programın sunucusu Ayşenur Arslan, hafızlık eğitimini tamamlayan çocuklara yönelik, "97 yıl önce bugün tekke ve zaviyeler kapatıldı ancak bugün hala çalışmalarına devam ediyorlar. Artık böyle yaşıyorlar." ifadelerini kullandı.

    "Artık böyle yaşanıyor, sokağa döküldüler"

    İcazet töreni gerçekleştiren hafız çocuklara yönelik tepki çeken ifadelerine devam eden Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Küçük çocukları, kız çocukları böyle sokaklara döktüler. Herhangi bir tekkenin bir şeydi. Artık böyle yaşanıyor, sokağa döküldüler. AK Parti birtakım formüllerle yeniden iktidara gelirse nereye götürecek bizi?"

    Ayşenur Arslan hafızlık eğitimini tamamlayan çocukları hedef gösterdi ViDEO

    Ayşenur Arslan hafızlık eğitimini tamamlayan çocukları hedef gösterdi #1

    Ayşenur Arslan hafızlık eğitimini tamamlayan çocukları hedef gösterdi #2


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