Ayşenur Arslan, Kıbrıs'ta savaşan Türk Mukavamet Teşkilatı için 'suikastçi örgüt' dedi

Ayşenur Arslan, Halk TV'de Kıbrıs Türklerinin varoluş mücadelesini veren Türk Mukavemet Teşkilatı'nı "suikastçi ve illegal" olmakla itham etti.

Halk TV’de Medya Mahallesi programının moderatörü Ayşenur Arslan, KKTC'de öldürülen Halil Falyalı'yla ilgili konuşurken, Kıbrıs'ta Rum katliamlarına karşı direniş için oluşturulan Türk Mukavemet Teşkilatı’nı da hedef aldı.

"TÜRK MUKAVEMET TEŞKİLATI SUİKASTÇİYDİ"

Arslan, “Halil Falyalı, kendini Türk Mukavemet Teşkilatı’nın üyesi olarak tanıtırdı. Bu teşkilat adada, suikastlerle bilinen illegal, yarı resmi bir oluşumdu.” sözlerini sarf etti.

ÖMER ÇELİK: "TMT, KUVAYİ MİLLİYEDİR"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, TV sunucusu Ayşenur Arslan'ın sunuculuğunu yaptığı programda TMT'ye yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Türk Mukavemet Teşkilatı, Kıbrıs Türkü'nün katliam şebekesi olan EOKA'ya karşı şanlı direnişinin odağıdır. Şehitlerimize rahmet diliyoruz. EOKA adlı katliam şebekesinin varislerine karşı direniş ruhu aynı kararlılıktadır. 'Artık zamanıdır, bundan sonra toplu vursun yüreklerimiz' diyerek, katliam şebekesi EOKA'ya karşı dünyanın en namuslu ve meşru mücadelesini veren TMT Kuvayi Milliye'dir. Cumhurbaşkanımızın her fırsatta altını çizdiği gibi, Kıbrıs Türkü asla yalnız değildir ve yalnız kalmayacaktır. Bağımsız ve hür yaşayacaktır. EOKA adlı katliam şebekesi ve diğerleri, Kıbrıs Türkü'nün direniş iradesi karşısında her zaman yenilecektir."