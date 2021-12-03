Ayşenur Arslan, konuğu Eski Turizm Bakanı Bahattin Yücel'le birlikte, test atışı yapılan ilk milli deniz topu ile 'tenis topudur o' diyerek dalga geçti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın atış serbest talımatıyla, ilk 76/62 mm Milli Deniz Topu’nun test atışı yapılmış ve başarıyla tamamlanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da program öncesinde MKE Deniz Topu Kara Atışları Programı'na bir video mesaj göndermiş, "Milli Deniz Topu Kara Atış testlerinin başarılı geçmesini temenni ediyorum." demişti.

Bu başarılı program anları ise Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın Eski Turizm Bakanı Bahattin Yücel'i konuk ettiği Medya Mahallesi programı sırasında gerçekleşti.

Ayşenur Arslan konuğuyla birlikte ilk milli deniz topuyla dalga geçti VİDEO

"TENİS TOPUDUR O"

Canlı yayında test atışı programı haberi Arslan'a iletildi.

Rejiden bilgi isteyen Ayşenur Arslan, "Erdoğan şu an ne yapıyormuş? İlk milli deniz topu üretilmiş." dedi.

O sırada konuk Yücel de "Tenis topudur o" diyerek dalga geçti.

"BİZ İÇ DÜŞMANLARA DENİZ TOPU ATACAKLAR"

Ayşenur Arslan da milli top ile dalga geçmeye devam ederek, "Tenis topu değil deniz topu. Denizden karaya atış yapılan ilk top. İlk milli top. Yazabilirsiniz ilk milli deniz topu. Denizlerden bize deniz topu atılacak, iç düşmanlara. Kurtuluş savaşındayız ya. Biliyorsunuz bir iç düşmanlar var bir de dış düşmanlar var. Aşkolsun, en sıcak gelişme bu. Erdoğan açıkladı diye iki nokta üst üste verin hatta. Rica edeceğim." ifadelerini kullandı.