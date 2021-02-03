Yeni anayasa çalışmalarının gündeme geldiği şu günlerde Ayşenur Arslan, yapılacak düzenlemeyle laikliğin kaldırılacağını iddia etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası yaptığı konuşmada, yeni bir anayasa çalışmalarının sinyalini verip "Önümüzdeki dönemde yeni anayasa için harekete geçebiliriz." ifadelerini kullandı.

Dün Halk TV'de, Medya Mahallesi'nin sunucusu Ayşenur Arslan da konuğu CHP eski milletvekili Berhan Şimşek ile konuyu değerlendirdi.

Türkiye'de yeni anayasa çalışması ile laikliğin kaldırılacağını iddia eden Ayşenur Arslan, laikliğin elden gitmemesi için her gün laiklik demek gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı;

Ayşenur Arslan: Laiklik sözcüğünü günde 100 kere söylememiz lazım İZLE

100 KERE SÖYLEMEMİZ LAZIM

"Ben gelişmeleri çok kritik gördüğüm için bugün heyecanlı konuşabilirim bağışlasın herkes. Benim bu söylediklerime karşı biz de inanç özgürlüklerinden yanayız denilmesin istiyorum. Neden?

Zaten artık öyle olduğunu biliyoruz. Laiklik sözcüğünü günde 100 kere söylememiz lazım. Çünkü unutuluyor. Laiklik, laiklik, laiklik! Beyefendilerin arzu ettiği bu.

Şimdi diyorlar ki bir kesime; laiklik şimdi kaldırılacak ya da yok edilecek"