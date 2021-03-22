Ayşenur Arslan Meclis'e düşen yıldırımı Erdoğan'a bağladı

Ayşenur Arslan, Meclis bahçesine düşen yıldırım üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik eleştiri yaptı.

Ankara'da bu sabah saatlerinden itibaren sağanak etkili oldu.

Yağışla birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) bahçesinde bulunan bir ağaca da yıldırım isabet etti.

Yıldırım, ağaçtan büyük bir parçanın kopmasına neden olurken yakında bulunan bir araç, ağaçtan kopan parça sonucunda zarar gördü.

Halk TV'de, Medya Mahallesi'nin sunucusu Ayşenur Arslan da Meclis'in bahçesine düşen yıldırımı, programında değerlendirdi.

Arslan, yıldırımın Meclis'e düşme nedenini ise geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine bağlayarak, şu ifadeleri kullandı;

"ERDOĞAN'IN MECLİS'İ HİÇE SAYARAK..."

"Bu ne biliyor musunuz? Meclis bahçesine yıldım düşmüş hanımefendiler beyefendiler. Yani Erdoğan'ın Meclis'i hiçe sayarak, İstanbul Sözleşmesi'ni feshetmesi, birtakım yasaları hiçe saymasıyla Meclis hani iptal filan deniyordu ya hakikaten metaforun, mecazın, teşbihin gerçeğe döndüğü an."

Ayşenur Arslan Meclis'e düşen yıldırımın nedenini İstanbul Sözleşmesi'nden bildi VİDEO