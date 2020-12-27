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    Ayşenur Arslan, Müslümanların inançlarıyla dalga geçti

    Ayşenur Arslan, Müslümanların inançlarıyla dalga geçti

    Müslümanların ahiret ve cennet inancıyla alay eden Ayşenur Arslan, "Fakirler buna yatırım diyor" ifadelerini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 27.12.2020 - 09:58
    • Güncelleme : 27.12.2020 - 10:02
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    Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan skandal konuşmalarına bir yenisini daha ekledi

    Halk TV'de geçtiğimiz cuma günü Medya Mahallesi programında gündem, Türkiye'de yatırımdı. Arslan programda, Müslümanların inançlarını hedef aldı.

    Emin Çapa ile birlikte Türkiye'deki yatırımları değerlendiren Arslan, ahiret ve cennet inancıyla alay ederek şu ifadeleri kullandı;

    ZENGİNİN YATIRIMI ALTIN-BORSA

    "Zenginin yatırım aracı nedir dolar; Zaman göre.  Borsa, altın ya da konut. Fakirlerin ki ne? Hani üzerinize alınmayın diyeceğim ama alınmanızda bir şey yok.

    FAKİRLER ÖBÜR DÜNYAYA YATIRIM YAPTIKLARINI DÜŞÜNÜYOR

    Fakirlerin yatırım aracı da  şudur; ahiret, cennet, sabır. Onlar da öbür dünyaya yatırım yaptıklarını düşünüyorlar".

    Ayşenur Arslan, Müslümanların inançlarıyla dalga geçti #1

    Ayşenur Arslan, Müslümanların inançlarıyla dalga geçti #2

    Ayşenur Arslan, Müslümanların inançlarıyla dalga geçti İZLE


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