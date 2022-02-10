Ayşenur Arslan tepkiler sonrası özür diledi

Türk Mukavemet Teşkilatı'nı 'suikastçı örgüt' olarak tanımlayan Ayşenur Arslan, "Hassasiyetini fazlasıyla hissettiğim herkesten özür diliyorum" açıklamasında bulundu.

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan'ın, geçtiğimiz gün programında kullandığı ifadeler kamuoyunun gündemine oturdu.

Arslan, KKTC'de öldürülen Halil Falyalı'yla ilgili konuşurken, Kıbrıs'ta Rum katliamlarına karşı direniş için oluşturulan Türk Mukavemet Teşkilatı’nı da hedef aldı.

"TÜRK MUKAVEMET TEŞKİLATI SUİKASTLARLA BİLİNEN İLLEGAL BİR OLUŞUM"

Arslan, “Halil Falyalı, kendini Türk Mukavemet Teşkilatı’nın üyesi olarak tanıtırdı. Bu teşkilat adada, suikastlarla bilinen illegal, yarı resmi bir oluşumdu.” sözlerini sarf etti.

Türk Mukavemet Teşkilatı'yla ilgili bu açıklamalara çok sayıda tepki gelirken, Arslan'dan konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi.

Ayşenur Arslan, Kıbrıs'ta savaşan Türk Mukavemet Teşkilatı için 'suikastçı örgüt' dedi

ÖZÜR DİLEDİ

Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşım yapan Ayşenur Arslan, özür diledi.

Ayşenur Arslan'ın açıklaması şu şekilde:

"Dostlarım 'yanlış anlaşıldın ama anlatamadıysan özür dile' diyor. Bundan gocunmuyorum ve programda da vurguladığımı yineliyorum: sözlerimi Halk TV’yi susturmak için kullananların dışında, hassasiyetini fazlasıyla hissettiğim herkesten özür diliyorum."

Ayşenur Arslan, Kıbrıs'ta savaşan Türk Mukavemet Teşkilatı için 'suikastçi örgüt' dedi